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https://tr.sputniknews.com/20220326/inekler-kesime-gonderildi-kasaplar-federasyonu-tepki-gosterdi-danayi-ben-mi-doguracagim-1055060109.html
İnekler kesime gönderildi, Kasaplar Federasyonu tepki gösterdi: Danayı ben mi doğuracağım?
İnekler kesime gönderildi, Kasaplar Federasyonu tepki gösterdi: Danayı ben mi doğuracağım?
Süt fiyatlarındaki artış sonrası kesilen hayvanlar da tükendi. Fiyatlar yükselince kasapların satışı aksadı. Satış aksayınca üreticiler hayvanları kesime... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T02:43+0300
2022-03-26T02:43+0300
ekonomi
türkiye
türkiye kasaplar federasyonu
fazlı yalçındağ
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, etin temel sorunları süt ve yem fiyatlarıyla başladığını belirtti. Süt fiyatları üreticiyi memnun etmeyince yaklaşık 1 milyon dişi hayvan kesildi.Konuya ilişkin açıklama yapan Yalçındağ, "İnsanlar dişi götürdü hayvanlarını kestirdi. Hayvanı üreticinin sırtına yük oldu, yem yediriyor, sabah sağıyor parasını alamıyor. İnek olmazsa danayı ben mi doğuracağım? Kesilen hayvanlar süt ve damızlık hayvan süt ve yavru veren hayvanlar. Bunlar kesilince biz danayı nereden bulacağız. Süt para edecek ki dana beslensin ve et olsun. Süt ve dana birbirinden ayrılmaz" ifadelerini kullandı.Yalçındağ sıkıntıya dikkat çekerek "Satamadığım noktada ben sıkıntı çekerim, alamayınca vatandaş sıkıntı çeker, kestiremeyince de üretici sıkıntı çeker." dedi.
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türkiye, türkiye kasaplar federasyonu, fazlı yalçındağ

İnekler kesime gönderildi, Kasaplar Federasyonu tepki gösterdi: Danayı ben mi doğuracağım?

02:43 26.03.2022
© AAİnek - kurbanlık
İnek - kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Süt fiyatlarındaki artış sonrası kesilen hayvanlar da tükendi. Fiyatlar yükselince kasapların satışı aksadı. Satış aksayınca üreticiler hayvanları kesime gönderemedi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, etin temel sorunları süt ve yem fiyatlarıyla başladığını belirtti. Süt fiyatları üreticiyi memnun etmeyince yaklaşık 1 milyon dişi hayvan kesildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Yalçındağ, "İnsanlar dişi götürdü hayvanlarını kestirdi. Hayvanı üreticinin sırtına yük oldu, yem yediriyor, sabah sağıyor parasını alamıyor. İnek olmazsa danayı ben mi doğuracağım? Kesilen hayvanlar süt ve damızlık hayvan süt ve yavru veren hayvanlar. Bunlar kesilince biz danayı nereden bulacağız. Süt para edecek ki dana beslensin ve et olsun. Süt ve dana birbirinden ayrılmaz" ifadelerini kullandı.
Yalçındağ sıkıntıya dikkat çekerek "Satamadığım noktada ben sıkıntı çekerim, alamayınca vatandaş sıkıntı çeker, kestiremeyince de üretici sıkıntı çeker." dedi.
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