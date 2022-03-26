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https://tr.sputniknews.com/20220326/irakta-cumhurbaskani-secimi-oturumu-ertelendi-1055066104.html
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçimi oturumu ertelendi
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçimi oturumu ertelendi
Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için 4 gün sonraya ertelendi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T15:38+0300
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dünya
irak
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yeni cumhurbaşkanının seçimi için gerekli olan sayı toplanmadığı için oturumu 30 Mart tarihine erteledi.Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için 329 sandalyeli Meclis'in 220 vekilinin oyu gerekli.Sadr Grubu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Egemenlik Koalisyonu’ndan oluşan ittifak cumhurbaşkanlığı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet’i aday göstermişti.Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i yeniden cumhurbaşkanlığına aday göstermişti. İran’a yakın Şii gruplar da Salih’i destekliyor. KYB, bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.
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irak, cumhurbaşkanlığı seçimi

Irak’ta Cumhurbaşkanı seçimi oturumu ertelendi

15:38 26.03.2022
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için 4 gün sonraya ertelendi.
Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yeni cumhurbaşkanının seçimi için gerekli olan sayı toplanmadığı için oturumu 30 Mart tarihine erteledi.
Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için 329 sandalyeli Meclis'in 220 vekilinin oyu gerekli.
Sadr Grubu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Egemenlik Koalisyonu’ndan oluşan ittifak cumhurbaşkanlığı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet’i aday göstermişti.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i yeniden cumhurbaşkanlığına aday göstermişti. İran’a yakın Şii gruplar da Salih’i destekliyor. KYB, bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.
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