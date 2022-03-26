https://tr.sputniknews.com/20220326/iski-istanbul-su-fiyatinda-30-buyuksehir-arasinda-23-sirada-1055072900.html

İSKİ: İstanbul, su fiyatında 30 büyükşehir arasında 23. sırada

İSKİ: İstanbul, su fiyatında 30 büyükşehir arasında 23. sırada

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan 8, 76 TL birim fiyatla İstanbul’un en pahalı su satışı yapan 4... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T23:28+0300

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İSKİ, dün akşam saatlerinden bazı sosyal medya hesaplarında İSKİ hakkında 'İstanbul'un, 30 büyükşehir arasında en pahalı su satışı gerçekleştiren 4. büyükşehir olduğu' iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, "Dün akşam saatlerinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da su birim fiyatının 8.76 TL olduğu ve bu fiyatla İstanbul'un, 30 büyükşehir arasında en pahalı su satışı gerçekleştiren 4. büyükşehir olduğu iddiaları yer almaktadır. Bahse konu tabloda yer alan fiyat, gerçeği yansıtmamaktadır. İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun birim fiyatı, konutlarda 0-15 metreküp için metreküp başına 5.56 TL'dir. Bu fiyatla İstanbul, 30 büyükşehir belediyesi arasında 23. sıradadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!" ifadelerine yer verildi.

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