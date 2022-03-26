https://tr.sputniknews.com/20220326/uluslararasi-goc-orgutu-yemende-190-binden-fazla-gocmen-yardima-muhtac-1055065402.html

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 190 binden fazla düzensiz göçmenin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T14:29+0300

2022-03-26T14:29+0300

2022-03-26T14:29+0300

dünya

yemen

uluslararası göç örgütü (iom)

bm

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055065303_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_23d97a116962a20b546dfb106e6c7a04.jpg

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 7 yıllık çatışmaların ardından Yemen'de hayatın daha da zorlaştığı ve 4 milyondan fazla insanın evini terk ettiği aktarıldı.Yemen'de 190 binden fazla göçmenin acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, göç halindeki insanlara yardımı sürdürebilmesi için örgüte destek talep edildi.Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 binden fazla göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirmişti.İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığı ifade edilen bir başka açıklamada IOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yemen, uluslararası göç örgütü (iom), bm, göçmen