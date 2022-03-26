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Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 190 binden fazla düzensiz göçmenin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T14:29+0300
2022-03-26T14:29+0300
dünya
yemen
uluslararası göç örgütü (iom)
bm
göçmen
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Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 7 yıllık çatışmaların ardından Yemen'de hayatın daha da zorlaştığı ve 4 milyondan fazla insanın evini terk ettiği aktarıldı.Yemen'de 190 binden fazla göçmenin acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, göç halindeki insanlara yardımı sürdürebilmesi için örgüte destek talep edildi.Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 binden fazla göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirmişti.İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığı ifade edilen bir başka açıklamada IOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.
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yemen, uluslararası göç örgütü (iom), bm, göçmen

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç

14:29 26.03.2022
© AAYemen'de savaştan kaçan göçmen çocuklar
Yemen'de savaştan kaçan göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 190 binden fazla düzensiz göçmenin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.
Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 7 yıllık çatışmaların ardından Yemen'de hayatın daha da zorlaştığı ve 4 milyondan fazla insanın evini terk ettiği aktarıldı.
Yemen'de 190 binden fazla göçmenin acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, göç halindeki insanlara yardımı sürdürebilmesi için örgüte destek talep edildi.
Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 binden fazla göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirmişti.
İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığı ifade edilen bir başka açıklamada IOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.
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