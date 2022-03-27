https://tr.sputniknews.com/20220327/brukselde-ruslara-yonelik-ayrimcilik-protesto-edildi-1055088294.html

Brüksel’de Ruslara yönelik ayrımcılık protesto edildi

Brüksel’de Ruslara yönelik ayrımcılık protesto edildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Ukrayna bağlamında Rus kökenli vatandaşlara uygulanan ayrımcılık sorununa dikkat çekmek için 50 kişi Avrupa Mahallesi’nde... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T23:59+0300

2022-03-27T23:59+0300

2022-03-27T23:59+0300

ukrayna krizi

rusya

belçika

brüksel

protesto

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Belçika yönetiminin izin verdiği eylem, bayraksız ve siyasi sloganlar atılmadan, Brüksel polisinin aldığı güvenlik tedbirleri koşullarında gerçekleşti.Gösterinin organizatörü Jean-Francois Devroux, “Amacımız, Belçika ve Avrupa’da tüm Rusofobi olaylarını kınamak. Rusların haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum. Bu yeri seçmem tesadüf değil. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu binaları önündeyiz, ama eylemim kesinlikle siyasi değil, insani ve sosyal anlam taşıyor” ifadesini kullandı.Belçika’nın Rus kökenli vatandaşlarının, işten atılma veya okul ve üniversitelerde kötü muamele ile karşılaştığını anlatan Devroux, Belçika’da yaşayan birçok Rus ailenin, Kızılhaç’ın çağrısına yanıt vererek Ukraynalı sığınmacıları evlerinde ağırladığını ve onlara yardım sağladığını anlattı.

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rusya, belçika, brüksel, protesto