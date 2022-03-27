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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/brukselde-ruslara-yonelik-ayrimcilik-protesto-edildi-1055088294.html
Brüksel’de Ruslara yönelik ayrımcılık protesto edildi
Brüksel’de Ruslara yönelik ayrımcılık protesto edildi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Ukrayna bağlamında Rus kökenli vatandaşlara uygulanan ayrımcılık sorununa dikkat çekmek için 50 kişi Avrupa Mahallesi’nde... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T23:59+0300
2022-03-27T23:59+0300
ukrayna krizi
rusya
belçika
brüksel
protesto
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Belçika yönetiminin izin verdiği eylem, bayraksız ve siyasi sloganlar atılmadan, Brüksel polisinin aldığı güvenlik tedbirleri koşullarında gerçekleşti.Gösterinin organizatörü Jean-Francois Devroux, “Amacımız, Belçika ve Avrupa’da tüm Rusofobi olaylarını kınamak. Rusların haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum. Bu yeri seçmem tesadüf değil. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu binaları önündeyiz, ama eylemim kesinlikle siyasi değil, insani ve sosyal anlam taşıyor” ifadesini kullandı.Belçika’nın Rus kökenli vatandaşlarının, işten atılma veya okul ve üniversitelerde kötü muamele ile karşılaştığını anlatan Devroux, Belçika’da yaşayan birçok Rus ailenin, Kızılhaç’ın çağrısına yanıt vererek Ukraynalı sığınmacıları evlerinde ağırladığını ve onlara yardım sağladığını anlattı.
rusya
belçika
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rusya, belçika, brüksel, protesto

Brüksel’de Ruslara yönelik ayrımcılık protesto edildi

23:59 27.03.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov / Fotoğraf bankasına girRus bayrağı
Rus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov
/
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Ukrayna bağlamında Rus kökenli vatandaşlara uygulanan ayrımcılık sorununa dikkat çekmek için 50 kişi Avrupa Mahallesi’nde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
Belçika yönetiminin izin verdiği eylem, bayraksız ve siyasi sloganlar atılmadan, Brüksel polisinin aldığı güvenlik tedbirleri koşullarında gerçekleşti.
Gösterinin organizatörü Jean-Francois Devroux, “Amacımız, Belçika ve Avrupa’da tüm Rusofobi olaylarını kınamak. Rusların haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum. Bu yeri seçmem tesadüf değil. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu binaları önündeyiz, ama eylemim kesinlikle siyasi değil, insani ve sosyal anlam taşıyor” ifadesini kullandı.
Belçika’nın Rus kökenli vatandaşlarının, işten atılma veya okul ve üniversitelerde kötü muamele ile karşılaştığını anlatan Devroux, Belçika’da yaşayan birçok Rus ailenin, Kızılhaç’ın çağrısına yanıt vererek Ukraynalı sığınmacıları evlerinde ağırladığını ve onlara yardım sağladığını anlattı.
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