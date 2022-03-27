https://tr.sputniknews.com/20220327/kimlik-kartiyla-odeme-sistemi-geliyor-1055079171.html

Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor

Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor

Bakan Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T11:19+0300

2022-03-27T11:19+0300

2022-03-27T11:19+0300

yaşam

türkiye

kimlik

çipli kimlik kartı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.Sabah gazetesinin haberine göre Soylu konuya ilişkin olarak "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilir miyiz dedik. Şu anda 3 milyonun üzerinde ehliyeti kimliğe yükledik. E-İmzayı da şu anda kimliğe yükleme kabiliyetini ortaya koyduk. Kimliğimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz dedik ve bunun da yüze 80'ini bitirdik." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220326/bakan-soylu-kimlik-kartlarimizi-kredi-karti-kullanilabilecek-bir-islemi-su-anda-yurutuyoruz-1055073294.html

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türkiye, kimlik, çipli kimlik kartı