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https://tr.sputniknews.com/20220327/kimlik-kartiyla-odeme-sistemi-geliyor-1055079171.html
Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor
Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor
Bakan Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T11:19+0300
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yaşam
türkiye
kimlik
çipli kimlik kartı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.Sabah gazetesinin haberine göre Soylu konuya ilişkin olarak "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilir miyiz dedik. Şu anda 3 milyonun üzerinde ehliyeti kimliğe yükledik. E-İmzayı da şu anda kimliğe yükleme kabiliyetini ortaya koyduk. Kimliğimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz dedik ve bunun da yüze 80'ini bitirdik." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/bakan-soylu-kimlik-kartlarimizi-kredi-karti-kullanilabilecek-bir-islemi-su-anda-yurutuyoruz-1055073294.html
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türkiye, kimlik, çipli kimlik kartı

Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor

11:19 27.03.2022
© AAKimlik kartı
Kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Bakan Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.
Sabah gazetesinin haberine göre Soylu konuya ilişkin olarak "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilir miyiz dedik. Şu anda 3 milyonun üzerinde ehliyeti kimliğe yükledik. E-İmzayı da şu anda kimliğe yükleme kabiliyetini ortaya koyduk. Kimliğimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz dedik ve bunun da yüze 80'ini bitirdik." dedi.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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Bakan Soylu: Kimlik kartlarımızla kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz
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