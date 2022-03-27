https://tr.sputniknews.com/20220327/kimlik-kartiyla-odeme-sistemi-geliyor-1055079171.html
Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor
Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor
Bakan Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T11:19+0300
2022-03-27T11:19+0300
2022-03-27T11:19+0300
yaşam
türkiye
kimlik
çipli kimlik kartı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.Sabah gazetesinin haberine göre Soylu konuya ilişkin olarak "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilir miyiz dedik. Şu anda 3 milyonun üzerinde ehliyeti kimliğe yükledik. E-İmzayı da şu anda kimliğe yükleme kabiliyetini ortaya koyduk. Kimliğimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz dedik ve bunun da yüze 80'ini bitirdik." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/bakan-soylu-kimlik-kartlarimizi-kredi-karti-kullanilabilecek-bir-islemi-su-anda-yurutuyoruz-1055073294.html
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türkiye, kimlik, çipli kimlik kartı
Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor
Bakan Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik karlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.
Sabah gazetesinin haberine
göre Soylu konuya ilişkin olarak "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilir miyiz dedik. Şu anda 3 milyonun üzerinde ehliyeti kimliğe yükledik. E-İmzayı da şu anda kimliğe yükleme kabiliyetini ortaya koyduk. Kimliğimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz dedik ve bunun da yüze 80'ini bitirdik
." dedi.