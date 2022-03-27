https://tr.sputniknews.com/20220327/thynin-istanbul-moskova-ucagi-icin-yapilan-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1055086288.html

THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türk hava yolları (thy)

istanbul

moskova

yolcu uçağı

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Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı.Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi.Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.

türkiye

istanbul

moskova

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türk hava yolları (thy), istanbul, moskova, yolcu uçağı