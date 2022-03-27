https://tr.sputniknews.com/20220327/thynin-istanbul-moskova-ucagi-icin-yapilan-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1055086288.html
THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T20:11+0300
2022-03-27T20:11+0300
2022-03-27T20:11+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
istanbul
moskova
yolcu uçağı
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Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı.Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi.Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.
türkiye
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moskova
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türk hava yolları (thy), istanbul, moskova, yolcu uçağı
THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.
Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.