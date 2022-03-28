https://tr.sputniknews.com/20220328/1954ten-beri-ilk-japonyada-su-alti-volkani-patladi-1055097539.html

1954'ten beri ilk: Japonya’da su altı volkanı patladı

1954'ten beri ilk: Japonya’da su altı volkanı patladı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından Honshu Adası'nın güneyinde bulunan bir denizaltı yanardağında patlama yaşandığının açıklanmasının ardından... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T11:06+0300

2022-03-28T11:06+0300

2022-03-28T11:07+0300

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japonya

volkan

patlama

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deniz

denizaltı

yanardağ

ilk

iwo jima

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Honshu Adası'nın güneyindeki bir denizaltı yanardağının patladığını açıkladı. Bir hava gözlem uydusunun, Tokyo'nun yaklaşık bin kilometre güneyinde bulunan Kuzey Iwo Jima Adası yakınlarındaki Funka Asane bölgesinde bir denizaltı yanardağında dün 18.00 civarında volkanik patlama kaydettiği bildirildi. Patlama ardından oluşan kül ve dumanın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe ulaştığı açıklanırken, Funka Asane bölgesinde volkanik hareketliliğin sürmesinin beklendiğini belirten JMA, yakındaki sularda seyreden gemilere volkanik gaz ve kül ile yeni patlama ihtimaline karşı uyarıda bulundu.Kuzey Iwo Jima Adası'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında bulunan Funka Asane bölgesinde 1930-1945 yılları arasında yılda 2 ila 3 kez patlama yaşandığı ve patlamalardan sonra bölgedeki sularda renk değişimlerinin gözlendiği biliniyor. Son patlamanın 1945 yılından sonra bölgeden bildirilen ilk volkanik hareketlilik olduğu belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220223/volkan-patlamasinda-kopan-denizalti-kablosunun-onarildigi-tongada-internet-erisimi-saglandi--1054150885.html

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japonya, volkan, patlama, volkanik dağ, deniz, denizaltı, yanardağ, ilk, iwo jima