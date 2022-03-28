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AB: İran nükleer müzakerelerinde anlaşma garanti değil
AB: İran nükleer müzakerelerinde anlaşma garanti değil
Avrupa Birliğ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda aylardır yürütülen... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T23:50+0300
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avrupa birliği
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Borrell, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde milletvekillerinin dış politikada önceliklerle ilgili sorularını yanıtladı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylardır sürdürülen İran nükleer anlaşması müzakereleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Borrell, iki hafta önce neredeyse anlaşmaya varıldığını ancak Rusya'nın petrol arzında artış olacağını ve petrol fiyatları düşeceği için de engel çıkarıldığını öne sürdü.Nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının koordinatörü olan Borrell, şöyle devam etti:"İranlı bakan Moskova'yı ziyaret etti ve Rusya itirazını kaldırdı. Rusya artık sorun değil. Şu anda sorun bazı İran kurumlarının (İran Devrim Muhafızlarının) terör örgütü olarak nitelenip nitelenmeyeceği. Bunun nükleer anlaşmayla ilgisi bulunmuyor ama bahse konu anlaşmanın tali bir unsuru. Bunu henüz çözemedik. Ekibim bir çözüm bulmak için Tahran, Viyana ve Washington arasında mekik dokuyor. Bir anlaşmaya varılacağını garanti edemem. Sadece Rusya'nın artık sorun olmaktan çıktığını söyleyebilirim. Bu da önemli bir adım"
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avrupa birliği, iran, nükleer, iran nükleer anlaşması

AB: İran nükleer müzakerelerinde anlaşma garanti değil

23:50 28.03.2022
© AFP 2022 / -İran- Fordo- Uranyum- Nükleer
İran- Fordo- Uranyum- Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / -
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Avrupa Birliğ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda aylardır yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının "garanti" olmadığını söyledi.
Borrell, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde milletvekillerinin dış politikada önceliklerle ilgili sorularını yanıtladı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylardır sürdürülen İran nükleer anlaşması müzakereleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Borrell, iki hafta önce neredeyse anlaşmaya varıldığını ancak Rusya'nın petrol arzında artış olacağını ve petrol fiyatları düşeceği için de engel çıkarıldığını öne sürdü.
Nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının koordinatörü olan Borrell, şöyle devam etti:
"İranlı bakan Moskova'yı ziyaret etti ve Rusya itirazını kaldırdı. Rusya artık sorun değil. Şu anda sorun bazı İran kurumlarının (İran Devrim Muhafızlarının) terör örgütü olarak nitelenip nitelenmeyeceği. Bunun nükleer anlaşmayla ilgisi bulunmuyor ama bahse konu anlaşmanın tali bir unsuru. Bunu henüz çözemedik. Ekibim bir çözüm bulmak için Tahran, Viyana ve Washington arasında mekik dokuyor. Bir anlaşmaya varılacağını garanti edemem. Sadece Rusya'nın artık sorun olmaktan çıktığını söyleyebilirim. Bu da önemli bir adım"
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