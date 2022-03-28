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Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti
Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti
Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra 23 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T16:41+0300
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Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210821/yolda-yatan-kopegi-kamyonetle-ezip-kacti-1048220039.html
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türkiye, antalya, sokak köpeği

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti

16:41 28.03.2022 (güncellendi: 16:46 28.03.2022)
© DHAKöpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© DHA
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Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra 23 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.
Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.
Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.
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