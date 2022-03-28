https://tr.sputniknews.com/20220328/antalyada-kopeklerden-kacarken-kamyonun-carptigi-mahra-hayatini-kaybetti-1055110721.html

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti

Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra 23 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T16:41+0300

2022-03-28T16:41+0300

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türkiye

türkiye

antalya

sokak köpeği

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Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210821/yolda-yatan-kopegi-kamyonetle-ezip-kacti-1048220039.html

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türkiye, antalya, sokak köpeği