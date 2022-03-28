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BAE: Enerji piyasasının Rus petrolüne ihtiyacı var
BAE: Enerji piyasasının Rus petrolüne ihtiyacı var
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Süheyl El Mezrui, bugün yaptığı açıklamada, Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyaç duyduğunu ve hiçbir... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T11:57+0300
2022-03-28T12:04+0300
ekonomi
suheyl el-mezrui
açıklama
rusya
enerji
petrol
ukrayna
ukrayna krizi
yaptırım
opec
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BAE Enerji Bakanı Süheyl El Mezrui, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarından etkilenen enerji piyasasını değerlendirdi.BAE'li bakan, OPEC+ ülkelerinin bir arada kalması, enerji piyasasına odaklanması gerektiğini belirtti. Siyasi konuların grubun dikkatini dağıtmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydeden El Mezrui, enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyaç duyduğunu ve hiçbir üreticinin buradan oluşacak boşluğu dolduramayacağını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı 113.14 dolarCuma günü 120.65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117.37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3.6 azalışla 113.14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109.37 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/katar-enerji-bakani-hic-kimse-bir-gecede-rusya-gazinin-yerini-dolduramaz-1055073906.html
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suheyl el-mezrui, açıklama, rusya, enerji, petrol, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım, opec, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

BAE: Enerji piyasasının Rus petrolüne ihtiyacı var

11:57 28.03.2022 (güncellendi: 12:04 28.03.2022)
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya-Petrol
Rusya-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Süheyl El Mezrui, bugün yaptığı açıklamada, Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyaç duyduğunu ve hiçbir üreticinin buradan oluşacak boşluğu dolduramayacağını söyledi.
BAE Enerji Bakanı Süheyl El Mezrui, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarından etkilenen enerji piyasasını değerlendirdi.
BAE'li bakan, OPEC+ ülkelerinin bir arada kalması, enerji piyasasına odaklanması gerektiğini belirtti.
Siyasi konuların grubun dikkatini dağıtmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydeden El Mezrui, enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyaç duyduğunu ve hiçbir üreticinin buradan oluşacak boşluğu dolduramayacağını ifade etti.

Brent petrolün varil fiyatı 113.14 dolar

Cuma günü 120.65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117.37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3.6 azalışla 113.14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109.37 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.
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