Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’den Rusya ile ticarette ‘takas modeli’ önerisi

“Bu model hem ülkelerin yükselen enflasyonlarını aşağı çekmeye yardımcı olur. Aynı zamanda ülkelerin yabancı döviz miktarlarını herhangi bir şekilde azaltmayacağı için ekonomilere daha yararlı olabilir. Karşılıklı olarak bu model daha da geliştirilebilir. Bu rahatlıkla yapılabilecek ve ülkelere katkısı olan bir iştir. Hızla yapılmasında yarar görüyorum. Başka ülkelerin veya birtakım organizasyonların aldığı kararlardan sonra değil şu anda proaktif olarak bunların gerçekleştirilmesi ve yapılabilecek birtakım önlemelere karşı aktif olarak kullanılabilir olması gerekiyor.”