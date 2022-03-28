https://tr.sputniknews.com/20220328/eski-devlet-bakani-kursat-tuzmenden-rusya-ile-ticarette-takas-modeli-onerisi-1055104670.html
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’den Rusya ile ticarette ‘takas modeli’ önerisi
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’den Rusya ile ticarette ‘takas modeli’ önerisi
Eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın barter (takas) yoluyla ticaretini sürdürmesini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:15+0300
2022-03-28T14:15+0300
2022-03-28T14:15+0300
görüş
rusya
türkiye
ticaret
takas
ankara
moskova
yaptırım
irak
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Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından Eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin geliştirilmesi için dikkat çekici bir yöntem önerdi. Sputnik’e konuşan Tüzmen, Türkiye’nin geçmişte Irak’la yaptığı barter işbirliğini örnek göstererek şunları söyledi:Tüzmen, bu modelin geliştirilmeye açık olduğunu da ifade ederek şunları kaydetti:
rusya
ankara
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
rusya, türkiye, ticaret, takas, ankara, moskova, yaptırım, irak
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’den Rusya ile ticarette ‘takas modeli’ önerisi
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Özel
Eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın barter (takas) yoluyla ticaretini sürdürmesini önerdi. Tüzmen, “Rusya’nın petrolü ve doğalgazına Türkiye’nin ihtiyacı var, bunların karşılığında da kendi ihraç ürünlerimizi verebiliriz” ifadelerini kullandı.
Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından Eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin geliştirilmesi için dikkat çekici bir yöntem önerdi. Sputnik’e konuşan Tüzmen, Türkiye’nin geçmişte Irak’la yaptığı barter işbirliğini örnek göstererek şunları söyledi:
“Benim müsteşarlık dönemimde ve bakanlığımın ilk dönemlerinde Irak’ta bu modeli yaptık ve çok etkili oldu. Irak’tan petrol alıp karşılığında gıda veriyorduk. Rusya’nın petrolü ve doğalgazına Türkiye’nin ihtiyacı var, bunların karşılığında da kendi ihraç ürünlerimizi verebiliriz. Böyle durumlarda ülkelerin birbirine yardımcı olması gerekiyor. Yapılacak anlaşmalarla karşılıklı ticaretin değiş-tokuş şeklinde yapılabileceğini, mal ve hizmet hesabının da ayrı tutulup bunların da her 3 ayda bir revize edilerek yapılmasının en doğru ticaret geliştirici iş olacağına inanıyorum.”
Tüzmen, bu modelin geliştirilmeye açık olduğunu da ifade ederek şunları kaydetti:
“Bu model hem ülkelerin yükselen enflasyonlarını aşağı çekmeye yardımcı olur. Aynı zamanda ülkelerin yabancı döviz miktarlarını herhangi bir şekilde azaltmayacağı için ekonomilere daha yararlı olabilir. Karşılıklı olarak bu model daha da geliştirilebilir. Bu rahatlıkla yapılabilecek ve ülkelere katkısı olan bir iştir. Hızla yapılmasında yarar görüyorum. Başka ülkelerin veya birtakım organizasyonların aldığı kararlardan sonra değil şu anda proaktif olarak bunların gerçekleştirilmesi ve yapılabilecek birtakım önlemelere karşı aktif olarak kullanılabilir olması gerekiyor.”