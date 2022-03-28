Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbulda-denize-dusen-kisi-hipotermi-gecirdi-1055098426.html
İstanbul'da denize düşen kişi hipotermi geçirdi
İstanbul'da denize düşen kişi hipotermi geçirdi
İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiasına göre kazayla suya düştü. Uzun süre... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T11:42+0300
2022-03-28T11:48+0300
hipotermi
türkiye
istanbul
intihar girişimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055098401_0:3:1463:826_1920x0_80_0_0_48d00ea09e593c4ecbde96104fb00ab2.jpg
Sevgilisiyle tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, Sarıyer Rumeli Kavağı’nda sahil kenarına inerek hava almak istedi. Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.Hipotermi geçiren genç için zamanla yarışGence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı. Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesi’ne kandırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.‘Canım sıkkındı, kazayla suya düştüm’Polis ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili ifadesine başvurulan gencin canı sıkkın olduğu ve hava almak için sahile geldiğini, intihar etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ve kazayla denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyette ‘taksirle yaralama’ suçundan adli işlemi yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/youtuber-iklim-degisikligine-dikkat-cekmek-buz-tutmus-gole-daldi-hipotermi-tehlikesi-gecirdi-1052746591.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055098401_180:0:1284:828_1920x0_80_0_0_7845f8684d63dfb66221680f06f604be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hipotermi, istanbul, intihar girişimi

İstanbul'da denize düşen kişi hipotermi geçirdi

11:42 28.03.2022 (güncellendi: 11:48 28.03.2022)
© İHAİstanbul Boğazı Rumeli Kavağı, hipotermi geçiren genç
İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı, hipotermi geçiren genç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiasına göre kazayla suya düştü. Uzun süre denizde kalan ve hipotermi geçiren genç bir süre sonra kendini kaybetti. Zamanla yarışan ekiplerin halatlarla sahile inerek müdahale ettiği genç, karaya çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
Sevgilisiyle tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, Sarıyer Rumeli Kavağı’nda sahil kenarına inerek hava almak istedi. Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü.
Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.

Hipotermi geçiren genç için zamanla yarış

Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı. Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesi’ne kandırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

‘Canım sıkkındı, kazayla suya düştüm’

Polis ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili ifadesine başvurulan gencin canı sıkkın olduğu ve hava almak için sahile geldiğini, intihar etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ve kazayla denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyette ‘taksirle yaralama’ suçundan adli işlemi yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
'Deli mi ne?', Fester Abdü, Van'da buz tutmuş göl - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
YAŞAM
YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
14 Ocak, 16:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала