https://tr.sputniknews.com/20220328/lavrov-hasim-ulkelerin-vatandaslarina-vize-kisitlamasi-getirecegiz-1055107979.html

Lavrov: Hasım ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlaması getireceğiz

Lavrov: Hasım ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlaması getireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya'ya girişinin kısıtlanmasıyla ilgili yeni vize önlemleri üzerinde çalışma yapıldığını... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T15:34+0300

2022-03-28T15:34+0300

2022-03-28T16:34+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

rusya

rusofobi

birleşik rusya partisi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Yurttaşları Destekleme Komisyonu toplantısında konuştu.Lavrov, yaptığı açıklamada, "Şu anda bazı yabancı ülkelerin hasmane eylemleri nedeniyle vizelerle ilgili misilleme önlemlerini öngören bir devlet başkanlığı kararnamesi hazırlanıyor. Bu belge, Rusya'ya girişle ilgili bir dizi kısıtlamayı yürürlüğe koyacak. Bununla eş zamanlı olarak Ukrayna'da bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin can ve sağlığına yönelik tehditlerin önlenmesi amacıyla, onların kendi ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri için Rusya'ya giriş ve Rusya'da bulunma prosedürü de basitleştirildi" dedi.Batılı ülkelerin şu anda 'Rusofobi ateşiyle' uluslararası iletişimin tüm normlarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda ifade özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü hor gördüklerini anlatan Lavrov, meselenin doğrudan devlet haydutluğuna, özel mülkiyete el konulmasına vardığını kaydetti.Bakan, "Hiçbir tehdit, şantaj, ultimatom, bizi egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan vazgeçiremeyeceğine, çok asırlık tarihimize, atalarımızdan kalan en zengin manevi mirasa yüz çevirtemeyeceğine inanıyorum" vurgusunu yaptı.'Rusya'ya topyekün, hibrit bir savaş ilan edildi'Kolektif Batı'nın Rusya karşıtı jeopolitik oyunda Ukrayna'yı uzun süredir bir 'araç rolü' hazırladığını, Kiev'e yıllardır yapılan silah, para yardımının ve sunulan her türlü desteğin bunu doğruladığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'ya topyekün, hibrit bir savaş ilan edildi. Amacı gizlenmiyor; Rus ekonomisini çökertmek, iç siyasi istikrarı bozmak ve en nihayetinde Rusya'yı ciddi şekilde zayıflatmak ve onların da belirttiği gibi uluslararası yaşamın kenarına itmek."'ABD ve uşaklarının hasmane eylemlerine yönelik misilleme önlemleri geliştirilmesi de odak noktamızda'ABD ve uşaklarının hasmane eylemlerine yönelik misilleme önlemlerin geliştirilmesinin de Moskova'nın odak noktasında bulunduğunu, öncelikle gayrimeşru yaptırımlar ile Rusya vatandaşlarının ve tüzel kişilerin haklarını çiğneyen tüm kararların esas alınacağını söyleyen Lavrov, "Bu adımın ilk olarak yurtdışındaki Ruslara ilişkin suçlarda dahli bulunan bazı kategorilerdeki yabancılara nüfuz için araçlarını genişletme imkanı sunacağını düşünüyorum. İkinci olarak bunlar, vatandaşlarımıza karşı dayanaksız hukuki soruşturma yürüten kişiler. Son olarak da, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin hak ve meşru çıkarlarını ihlal eden, dayanaksız kararlar alan kişilerdir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220328/rusyanin-komsusu-norvecte-natonun-dev-tatbikati-suruyor-1055107467.html

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sergey lavrov, rusya, rusofobi, birleşik rusya partisi