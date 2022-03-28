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NATO'nun 'Frizya Bayrağı 2022' tatbikatı başladı
NATO'nun 'Frizya Bayrağı 2022' tatbikatı başladı
NATO'nun hava savunma harbine yönelik 'Frizya Bayrağı 2022' tatbikatı, Hollanda'nın kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde başladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T16:48+0300
2022-03-28T16:48+0300
savunma
nato
tatbikat
hollanda
savaş
hava
askeri
askeri faaliyet
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Leeuwarden F-35 Hava Üssü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Frizya Bayrağı 2022'nin ağırlıklı olarak Hollanda hava sahası ve kısmen Danimarka hava sahasında gerçekleşeceği belirtildi.Açıklamada; ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da yer aldığı NATO üyesi ülkelerden 30 savaş uçağının Leeuwarden Üssü'nde bir araya geldiği ifade edildi.Tatbikatta; F-35, F-18, F-16 uçaklarının yanı sıra 'AH-64 Apache', 'AS532U2 Cougar' tipi helikopterler, SA-6 ve SA-8 hava savunma füze sistemleri kullanılacağı kaydedildi.Frizya Bayrağı 2022'nin NATO'nun her yıl Hollanda'da yapılan planlı hava harbi tatbikatından biri olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'daki mevcut durumla tatbikatın ilişkili olmadığı bilgisi paylaşıldı.Tatbikata ev sahipliği yapan Hollanda Leeuwarden Hava Üssü Komutanı Johan Van Deventer, yerel medyada tatbikatla ilgili açıklamasında, "Her zaman tatbikat yapıyoruz ve tansiyonun yükselmesi ihtimalinde de hazır durumda bulunmalıyız" ifadesini kullandı.Yaklaşık 1000 personelin görev aldığı tatbikat, 8 Nisan'a kadar sürecek.
https://tr.sputniknews.com/20220328/rusyanin-komsusu-norvecte-natonun-dev-tatbikati-suruyor-1055107467.html
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nato, tatbikat, hollanda, savaş, hava, askeri, askeri faaliyet

NATO'nun 'Frizya Bayrağı 2022' tatbikatı başladı

16:48 28.03.2022
© REUTERS / Mike SegarF-15 - savaş uçağı
F-15 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Mike Segar
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NATO'nun hava savunma harbine yönelik 'Frizya Bayrağı 2022' tatbikatı, Hollanda'nın kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde başladı.
Leeuwarden F-35 Hava Üssü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Frizya Bayrağı 2022'nin ağırlıklı olarak Hollanda hava sahası ve kısmen Danimarka hava sahasında gerçekleşeceği belirtildi.
Açıklamada; ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da yer aldığı NATO üyesi ülkelerden 30 savaş uçağının Leeuwarden Üssü'nde bir araya geldiği ifade edildi.
Tatbikatta; F-35, F-18, F-16 uçaklarının yanı sıra 'AH-64 Apache', 'AS532U2 Cougar' tipi helikopterler, SA-6 ve SA-8 hava savunma füze sistemleri kullanılacağı kaydedildi.
Frizya Bayrağı 2022'nin NATO'nun her yıl Hollanda'da yapılan planlı hava harbi tatbikatından biri olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'daki mevcut durumla tatbikatın ilişkili olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Tatbikata ev sahipliği yapan Hollanda Leeuwarden Hava Üssü Komutanı Johan Van Deventer, yerel medyada tatbikatla ilgili açıklamasında, "Her zaman tatbikat yapıyoruz ve tansiyonun yükselmesi ihtimalinde de hazır durumda bulunmalıyız" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1000 personelin görev aldığı tatbikat, 8 Nisan'a kadar sürecek.
NATO - Norveç - Cold Response Tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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Rusya'nın komşusu Norveç'te son 30 yılın en büyük NATO tatbikatı devam ediyor
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