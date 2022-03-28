https://tr.sputniknews.com/20220328/patrusev-rusyanin-ozel-operasyonu-kievde-rejim-degisikligi-hedeflemiyor-1055109484.html

Patruşev: Rusya’nın özel operasyonu Kiev'de rejim değişikliği hedeflemiyor

Patruşev: Rusya’nın özel operasyonu Kiev'de rejim değişikliği hedeflemiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyonun Kiev’de rejim değişikliği hedeflemediğini belirtti. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T16:10+0300

2022-03-28T16:10+0300

2022-03-28T16:35+0300

rusya güvenlik konseyi

ukrayna krizi

nikolay patruşev

ukrayna

açıklama

kiev

rejim

rejim değişikliği

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyonun hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, “Ukrayna'daki özel operasyonumuzun amacı, Batı'da servis edilmeye çalışıldığı gibi Kiev rejimini değiştirmek değil, halkı soykırımdan korumak, Ukrayna'yı militarizimden ve Nazilerden arındırmaktır” diye konuştu.Operasyonun ‘sadece Kiev'in Donbass cumhuriyetlerine yönelik suç teşkil eden adımlarına karşılık olarak zamanında alınan bir önlem’ olduğuna dikkat çeken Patruşev, “Kiev'in geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yok etmeyi hedeflediğine dair kanıtlar bulundu” ifadelerini kullandı.

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rusya güvenlik konseyi, nikolay patruşev, ukrayna, açıklama, kiev, rejim, rejim değişikliği