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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/patrusev-rusyanin-ozel-operasyonu-kievde-rejim-degisikligi-hedeflemiyor-1055109484.html
Patruşev: Rusya’nın özel operasyonu Kiev'de rejim değişikliği hedeflemiyor
Patruşev: Rusya’nın özel operasyonu Kiev'de rejim değişikliği hedeflemiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyonun Kiev’de rejim değişikliği hedeflemediğini belirtti. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T16:10+0300
2022-03-28T16:35+0300
rusya güvenlik konseyi
ukrayna krizi
nikolay patruşev
ukrayna
açıklama
kiev
rejim
rejim değişikliği
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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyonun hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, “Ukrayna'daki özel operasyonumuzun amacı, Batı'da servis edilmeye çalışıldığı gibi Kiev rejimini değiştirmek değil, halkı soykırımdan korumak, Ukrayna'yı militarizimden ve Nazilerden arındırmaktır” diye konuştu.Operasyonun ‘sadece Kiev'in Donbass cumhuriyetlerine yönelik suç teşkil eden adımlarına karşılık olarak zamanında alınan bir önlem’ olduğuna dikkat çeken Patruşev, “Kiev'in geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yok etmeyi hedeflediğine dair kanıtlar bulundu” ifadelerini kullandı.
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rusya güvenlik konseyi, nikolay patruşev, ukrayna, açıklama, kiev, rejim, rejim değişikliği

Patruşev: Rusya’nın özel operasyonu Kiev'de rejim değişikliği hedeflemiyor

16:10 28.03.2022 (güncellendi: 16:35 28.03.2022)
© Sputnik / Виктор ТолочкоNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyonun Kiev’de rejim değişikliği hedeflemediğini belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyonun hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, “Ukrayna'daki özel operasyonumuzun amacı, Batı'da servis edilmeye çalışıldığı gibi Kiev rejimini değiştirmek değil, halkı soykırımdan korumak, Ukrayna'yı militarizimden ve Nazilerden arındırmaktır” diye konuştu.
Operasyonun ‘sadece Kiev'in Donbass cumhuriyetlerine yönelik suç teşkil eden adımlarına karşılık olarak zamanında alınan bir önlem’ olduğuna dikkat çeken Patruşev, “Kiev'in geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yok etmeyi hedeflediğine dair kanıtlar bulundu” ifadelerini kullandı.
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