https://tr.sputniknews.com/20220328/turkiyede-koronavirus-14-bin-364-vaka-tespit-edildi-61-kisi-hayatini-kaybetti-1055119139.html
Türkiye'de koronavirüs: 14 bin 364 vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs: 14 bin 364 vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi yaşamını yitirdi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T21:56+0300
2022-03-28T21:56+0300
2022-03-28T22:00+0300
vaka
koronavirüs
sağlık bakanlığı
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi hayatını kaybederken 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.Tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,33 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 823 bin 531’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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vaka, sağlık bakanlığı, koronavirüs
Türkiye'de koronavirüs: 14 bin 364 vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti
21:56 28.03.2022 (güncellendi: 22:00 28.03.2022) Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi hayatını kaybederken 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.
Tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,33 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 823 bin 531’e yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.