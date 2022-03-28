https://tr.sputniknews.com/20220328/ukraynadaki-operasyonda-yaralanip-kalp-ameliyati-geciren-rus-asker-gorevime-donmeyi-planliyorum--1055099292.html
Ukrayna’daki operasyonda yaralanıp kalp ameliyatı geçiren Rus asker: Görevime dönmeyi planlıyorum
Ukrayna’daki operasyonda yaralanıp kalp ameliyatı geçiren Rus asker: Görevime dönmeyi planlıyorum
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre kardiyologlar, Donbass’taki operasyon sırasında aşırı milliyetçilerin saldırısı sonucunda yaralanan Rus bir... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T12:01+0300
2022-03-28T12:01+0300
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Rus doktorlar, Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyon sırasında yaralanan bir Rus askere yönelik oldukça zorlu bir ameliyat gerçekleştirdi. Askerin kalbinden, havan topu saldırıları sırasında saplanan 3 santimetrelik bir parça çıkarıldı. Söz konusu parçanın kasları geçip kalbe girmiş olduğu belirtildi.Ameliyatta görev alan doktorlardan biri, “Geçen her dakika hastanın aleyhine işliyordu” dedi. Doktor, hastanede parçanın yerini hızla tespit etmeye yarayan ekipmanların ve hibrid sistemin olmasının ameliyatta iyi bir sonuç alınmasını sağladığını belirtti.Ameliyattan bir saat sonra Astçavuş Sergey Guznekov’un bilinci yerine geldi. Asker, yakında bir rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve yürüyebiliyor hale gelecek.Guznekov, “Ailem ve yakınlarım benim için endişelenmesin, her şey yolunda. İyileşip görevime geri dönmeyi planlıyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220327/guardian-gazetesi-bati-rusyaya-yaptirimlarla-kendini-tuzaga-dusurdu-1055084704.html
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Ukrayna’daki operasyonda yaralanıp kalp ameliyatı geçiren Rus asker: Görevime dönmeyi planlıyorum
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre kardiyologlar, Donbass’taki operasyon sırasında aşırı milliyetçilerin saldırısı sonucunda yaralanan Rus bir askerin kalbini ameliyat etti. Oldukça zorlu geçen ameliyat sonrasında bilinci yerine gelen asker görevine dönmeyi planladığını söyledi.
Rus doktorlar, Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyon sırasında yaralanan bir Rus askere yönelik oldukça zorlu bir ameliyat gerçekleştirdi. Askerin kalbinden, havan topu saldırıları sırasında saplanan 3 santimetrelik bir parça çıkarıldı. Söz konusu parçanın kasları geçip kalbe girmiş olduğu belirtildi.
Ameliyatta görev alan doktorlardan biri, “Geçen her dakika hastanın aleyhine işliyordu” dedi. Doktor, hastanede parçanın yerini hızla tespit etmeye yarayan ekipmanların ve hibrid sistemin olmasının ameliyatta iyi bir sonuç alınmasını sağladığını belirtti.
Ameliyattan bir saat sonra Astçavuş Sergey Guznekov’un bilinci yerine geldi. Asker, yakında bir rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve yürüyebiliyor hale gelecek.
Guznekov, “Ailem ve yakınlarım benim için endişelenmesin, her şey yolunda. İyileşip görevime geri dönmeyi planlıyorum” dedi.