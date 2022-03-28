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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/ukraynadaki-operasyonda-yaralanip-kalp-ameliyati-geciren-rus-asker-gorevime-donmeyi-planliyorum--1055099292.html
Ukrayna’daki operasyonda yaralanıp kalp ameliyatı geçiren Rus asker: Görevime dönmeyi planlıyorum
Ukrayna’daki operasyonda yaralanıp kalp ameliyatı geçiren Rus asker: Görevime dönmeyi planlıyorum
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre kardiyologlar, Donbass’taki operasyon sırasında aşırı milliyetçilerin saldırısı sonucunda yaralanan Rus bir... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T12:01+0300
2022-03-28T12:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
kalp
ameliyat
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Rus doktorlar, Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyon sırasında yaralanan bir Rus askere yönelik oldukça zorlu bir ameliyat gerçekleştirdi. Askerin kalbinden, havan topu saldırıları sırasında saplanan 3 santimetrelik bir parça çıkarıldı. Söz konusu parçanın kasları geçip kalbe girmiş olduğu belirtildi.Ameliyatta görev alan doktorlardan biri, “Geçen her dakika hastanın aleyhine işliyordu” dedi. Doktor, hastanede parçanın yerini hızla tespit etmeye yarayan ekipmanların ve hibrid sistemin olmasının ameliyatta iyi bir sonuç alınmasını sağladığını belirtti.Ameliyattan bir saat sonra Astçavuş Sergey Guznekov’un bilinci yerine geldi. Asker, yakında bir rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve yürüyebiliyor hale gelecek.Guznekov, “Ailem ve yakınlarım benim için endişelenmesin, her şey yolunda. İyileşip görevime geri dönmeyi planlıyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220327/guardian-gazetesi-bati-rusyaya-yaptirimlarla-kendini-tuzaga-dusurdu-1055084704.html
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rusya, ukrayna, asker, kalp, ameliyat

Ukrayna’daki operasyonda yaralanıp kalp ameliyatı geçiren Rus asker: Görevime dönmeyi planlıyorum

12:01 28.03.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© Sputnik
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre kardiyologlar, Donbass’taki operasyon sırasında aşırı milliyetçilerin saldırısı sonucunda yaralanan Rus bir askerin kalbini ameliyat etti. Oldukça zorlu geçen ameliyat sonrasında bilinci yerine gelen asker görevine dönmeyi planladığını söyledi.
Rus doktorlar, Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyon sırasında yaralanan bir Rus askere yönelik oldukça zorlu bir ameliyat gerçekleştirdi. Askerin kalbinden, havan topu saldırıları sırasında saplanan 3 santimetrelik bir parça çıkarıldı. Söz konusu parçanın kasları geçip kalbe girmiş olduğu belirtildi.
Ameliyatta görev alan doktorlardan biri, “Geçen her dakika hastanın aleyhine işliyordu” dedi. Doktor, hastanede parçanın yerini hızla tespit etmeye yarayan ekipmanların ve hibrid sistemin olmasının ameliyatta iyi bir sonuç alınmasını sağladığını belirtti.
Ameliyattan bir saat sonra Astçavuş Sergey Guznekov’un bilinci yerine geldi. Asker, yakında bir rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve yürüyebiliyor hale gelecek.
Guznekov, “Ailem ve yakınlarım benim için endişelenmesin, her şey yolunda. İyileşip görevime geri dönmeyi planlıyorum” dedi.
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