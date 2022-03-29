Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri karşılanamıyor

Şanghay'da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin finans merkezi Pudong ile çevresini de içine alan bölgede 28 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı dün başladı.
Karantina uygulanan bölgedeki vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği bildirilmişti.
Şanghay'da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin finans merkezi Pudong ile çevresini de içine alan bölgede 28 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı dün başladı.
Karantina uygulanan bölgedeki vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği bildirilmişti.
Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.
Başta Meituan ve Alibaba'nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor.
Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.
Başta Meituan ve Alibaba'nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor.
Mahalle komiteleri de sorunu çözmeyi başaramazken vatandaşlar gıda temini için birbirlerine destek oluyor.
26 milyonu aşan nüfusuyla Şanghay'da Omicron varyantı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta başında iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti.
Mahalle komiteleri de sorunu çözmeyi başaramazken vatandaşlar gıda temini için birbirlerine destek oluyor.
26 milyonu aşan nüfusuyla Şanghay'da Omicron varyantı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta başında iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti.
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.
Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri askıya alınırken zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm işletmeler geçici kapatılmış, bazı sanayi kollarında ise fabrika için kapalı devre salgın koruma tedbirleri uygulanması koşuluyla üretime devam edilmesine izin verilmişti.
Son haftalarda artan vakalar nedeniyle çok sayıda yerleşim, kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası da üretime ara vermişti.
Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri askıya alınırken zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm işletmeler geçici kapatılmış, bazı sanayi kollarında ise fabrika için kapalı devre salgın koruma tedbirleri uygulanması koşuluyla üretime devam edilmesine izin verilmişti.
Son haftalarda artan vakalar nedeniyle çok sayıda yerleşim, kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası da üretime ara vermişti.
Bölgede hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkati çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmeyip ayrı sınıflandırıyor.
Bölgede hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkati çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmeyip ayrı sınıflandırıyor.
Şanghay'da son 24 saatte 96 doğrulanmış vaka saptanırken hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 381 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirmesini yapıyor.
Şanghay'da son 24 saatte 96 doğrulanmış vaka saptanırken hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 381 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirmesini yapıyor.