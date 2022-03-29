Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri karşılanamıyor

Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.

Başta Meituan ve Alibaba'nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor.