Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220329/1055128334.html
Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri karşılanamıyor
Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri karşılanamıyor
Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın doğu ve güney bölgesinde başlayan 5 günlük karantina nedeniyle kent sakinleri evlerine kapanırken çevrim içi gıda... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T10:27+0300
2022-03-29T10:30+0300
multimedya
şanghay
çin
koronavirüs
kovid-19
karantina
salgın
gıda
çin halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128038_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b9e3671887889ecc6cbc4f5995546186.jpg
şanghay
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128038_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_90fef7b74eacea7636ad6b9d73d74bfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, şanghay, çin, koronavirüs, kovid-19, karantina, salgın, gıda, çin halk cumhuriyeti

Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri karşılanamıyor

10:27 29.03.2022 (güncellendi: 10:30 29.03.2022)
Abone olTelegram
Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın doğu ve güney bölgesinde başlayan 5 günlük karantina nedeniyle kent sakinleri evlerine kapanırken çevrim içi gıda siparişlerinde sıkıntılar yaşandığı bildirildi.
© REUTERS / ALY SONG

Şanghay'da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin finans merkezi Pudong ile çevresini de içine alan bölgede 28 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı dün başladı.

Karantina uygulanan bölgedeki vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği bildirilmişti.

Şanghay&#x27;da Huangpu Nehri&#x27;nin doğu ve güney kısmında, şehrin finans merkezi Pudong ile çevresini de içine alan bölgede 28 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı dün başladı. Karantina uygulanan bölgedeki vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği bildirilmişti. - Sputnik Türkiye
1/7
© REUTERS / ALY SONG

Şanghay'da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin finans merkezi Pudong ile çevresini de içine alan bölgede 28 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı dün başladı.

Karantina uygulanan bölgedeki vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği bildirilmişti.

© REUTERS / ALY SONG

Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.

Başta Meituan ve Alibaba'nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor.

Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.Başta Meituan ve Alibaba&#x27;nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© REUTERS / ALY SONG

Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.

Başta Meituan ve Alibaba'nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor.

© REUTERS / ALY SONG

Mahalle komiteleri de sorunu çözmeyi başaramazken vatandaşlar gıda temini için birbirlerine destek oluyor.

26 milyonu aşan nüfusuyla Şanghay'da Omicron varyantı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta başında iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Mahalle komiteleri de sorunu çözmeyi başaramazken vatandaşlar gıda temini için birbirlerine destek oluyor.26 milyonu aşan nüfusuyla Şanghay&#x27;da Omicron varyantı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta başında iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. - Sputnik Türkiye
3/7
© REUTERS / ALY SONG

Mahalle komiteleri de sorunu çözmeyi başaramazken vatandaşlar gıda temini için birbirlerine destek oluyor.

26 milyonu aşan nüfusuyla Şanghay'da Omicron varyantı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta başında iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti.

© REUTERS / ALY SONG

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi&#x27;nden yapılan açıklamada, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri&#x27;nin doğu ve güney kısmında, Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. - Sputnik Türkiye
4/7
© REUTERS / ALY SONG

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

© REUTERS / ALY SONG

Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri askıya alınırken zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm işletmeler geçici kapatılmış, bazı sanayi kollarında ise fabrika için kapalı devre salgın koruma tedbirleri uygulanması koşuluyla üretime devam edilmesine izin verilmişti.

Son haftalarda artan vakalar nedeniyle çok sayıda yerleşim, kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası da üretime ara vermişti.

Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri askıya alınırken zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm işletmeler geçici kapatılmış, bazı sanayi kollarında ise fabrika için kapalı devre salgın koruma tedbirleri uygulanması koşuluyla üretime devam edilmesine izin verilmişti. Son haftalarda artan vakalar nedeniyle çok sayıda yerleşim, kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası da üretime ara vermişti. - Sputnik Türkiye
5/7
© REUTERS / ALY SONG

Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri askıya alınırken zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm işletmeler geçici kapatılmış, bazı sanayi kollarında ise fabrika için kapalı devre salgın koruma tedbirleri uygulanması koşuluyla üretime devam edilmesine izin verilmişti.

Son haftalarda artan vakalar nedeniyle çok sayıda yerleşim, kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası da üretime ara vermişti.

© REUTERS / ALY SONG

Bölgede hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkati çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmeyip ayrı sınıflandırıyor.

Bölgede hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkati çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmeyip ayrı sınıflandırıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© REUTERS / ALY SONG

Bölgede hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkati çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmeyip ayrı sınıflandırıyor.

© REUTERS / ALY SONG

Şanghay'da son 24 saatte 96 doğrulanmış vaka saptanırken hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 381 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Şanghay&#x27;da son 24 saatte 96 doğrulanmış vaka saptanırken hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 381 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirmesini yapıyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© REUTERS / ALY SONG

Şanghay'da son 24 saatte 96 doğrulanmış vaka saptanırken hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 381 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirmesini yapıyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала