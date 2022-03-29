https://tr.sputniknews.com/20220329/adanada-11-milyon-lira-haksiz-kazanc-elde-ettigi-one-surulen-tefecilere-operasyon-1055126706.html
Adana'da 11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon
Adana'da 11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon
Adana polisi 130 vatandaştan tefecilik yöntemiyle 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T09:46+0300
2022-03-29T09:46+0300
2022-03-29T09:46+0300
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adana
tefeci
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir vatandaşın ihbarı üzerine 23 kişilik bir tefecilik şebekesi olduğunu belirledi.Polis zanlıların zor durumda olan vatandaşlara para verip yüksek faizle geri tahsil edip, veremeyenleri de tehdit ettiklerini tespit etti. Polis bu tespitler üzerine 130 vatandaştan 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlıyı yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda polis çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ankarada-tefecilere-kanca-operasyonu-1053296988.html
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türkiye, adana, tefeci
Adana'da 11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon
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Adana polisi 130 vatandaştan tefecilik yöntemiyle 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir vatandaşın ihbarı üzerine 23 kişilik bir tefecilik şebekesi olduğunu belirledi.
Polis zanlıların zor durumda olan vatandaşlara para verip yüksek faizle geri tahsil edip, veremeyenleri de tehdit ettiklerini tespit etti. Polis bu tespitler üzerine 130 vatandaştan 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlıyı yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda polis çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.