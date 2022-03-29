Binali Yıldırım: 2023 seçimlerini kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz
20:18 29.03.2022 (güncellendi: 20:26 29.03.2022)
© İHAAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım
© İHA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 seçimlerine ilişkin, "Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür. Onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 sefer karşı karşıya çıkmışız, 15'inde de açık ara halletmişiz. Bu da farklı olmayacak" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, gençlerin dijital çağda doğduğunu, kendisinin ve kuşağının onlardan öğrenecek çok şeyler olduğunu söyledi.
Bir öğrencinin "Türkiye'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış görüşmeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:
"Rusya ve Ukrayna krizi sadece 2 ülkeyi ilgilendirmiyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Tabiri caizse bir uçurumun kenarındayız, en önce de ateşin ulaşacağı yer Türkiye, ama eğer bu yayılırsa Türkiye ile sınırlı kalmaz. Yeni bir dünya savaşı, Allah göstermesin bu da insanlığın felaketi. Orada olan haklı bir gerekçesi yok. Savaşın kazananı olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu savaşı ve krizin başlamasından çok önce bunu tahmin ettiği için her iki ülke nezdinde çok gayret etti. Engellenemedi, bu noktaya geldik. Çabalar durmadı."
Türkiye'nin girişimlerine devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna da Rusya da şunu gördü: Bizim Türkiye olarak bir hesabımız yok. Başka ülkeler hep hesap kitap yapıyor. Bizim hesabımız insan. Bizim kültürümüzde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu var. Bu bir sabır işi. Her iki heyet de 'Bu sorun çözülecekse Türkiye önemli rol oynayacak' diyor. Türkiye garantör ülkelerden biri olacak. Bunun bu noktaya gelmesi ülkemiz için kıymetli bir şey. Dünyanın daha güçlü ülkeleri var. Ama mesele Türkiye üzerinde yoğunlaşıyorsa duruşumuz önemli. Burada Türkiye'nin ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu önemli."
'Seçim kanununda eleştirilecek hiçbir şey yok'
Programda bir öğrenci, Yıldırım'a, "Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilgili muhalefet, AK Parti seçimleri kaybetmekten korkuyor diyor. Seçimleri kaybetmekten korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Yıldırım, bunun ardından şöyle konuştu:
"Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür. Onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 sefer karşı karşıya çıkmışız, 15'inde de açık ara halletmişiz. Bu da farklı olmayacak. Biz ülkemiz ve milletimiz için halis duygularla çalışıyoruz. Seçim kanununda neyi eleştiriyorlar? Orada eleştirecek hiçbir şey yok. Ne diyor; herkes ittifak kurabilir. Tüm partiler birbirleriyle ittifak kurabilir, bir sınırlama yok ama herkesin aldığı oy kendine. Başkasının oyuyla milletvekilli seçimi olmayacak diyor. Sen 100 bin oy aldın, öbür parti 10 bin oy aldı. 10 bin oy hiçbir işe yaramıyor. Diğer fazla oy alan partinin hanesine yazılıyor. O bir tane daha fazla milletvekili çıkarıyor. Haksızlık bu. O düzeltiliyor. İtirazlarının mantığı ve gerçekliği yok. Tamamen siyaset. Kendilerini farklı göstermek için acındırmak için söylüyorlar. Vatandaşın önüne gidip kendinizi anlatacaksınız. Vatandaş da kararı verecek."
'15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik'
Partilileri 2023 yılında yapılacak seçim için daha fazla çalışmaya çağıran Yıldırım, “Sayılı gün çabuk geçer. O günleri iple çekiyoruz. 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik. Yetmedi. 1 geldiler gittiler. 2-3 derken 6 gelsinler topu gelsin. Biz varız, meydandayız. Sandıkta İzmir gereken cevabı verecektir. AK Parti teşkilat buluşmasından bunu anlıyoruz. Ülkemizi dışarıya şikayet edenler ülkemizin yararına olmayacak her işin içinde olanlara karşı 2023 seçimlerinde cumhuriyetin 100. yılında bunlara hak ettiklerini vermeye hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.