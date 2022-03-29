https://tr.sputniknews.com/20220329/binali-yildirim-2023-secimlerini--kaybetmeyecegiz-onun-icin-de-korkmuyoruz-1055148331.html

Binali Yıldırım: 2023 seçimlerini kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz

Binali Yıldırım: 2023 seçimlerini kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 seçimlerine ilişkin, "Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür. Onu... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T20:18+0300

2022-03-29T20:18+0300

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binali yıldırım

politika

2023

seçim

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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, gençlerin dijital çağda doğduğunu, kendisinin ve kuşağının onlardan öğrenecek çok şeyler olduğunu söyledi.Bir öğrencinin "Türkiye'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış görüşmeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:Türkiye'nin girişimlerine devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:'Seçim kanununda eleştirilecek hiçbir şey yok'Programda bir öğrenci, Yıldırım'a, "Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilgili muhalefet, AK Parti seçimleri kaybetmekten korkuyor diyor. Seçimleri kaybetmekten korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.Yıldırım, bunun ardından şöyle konuştu:'15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik'Partilileri 2023 yılında yapılacak seçim için daha fazla çalışmaya çağıran Yıldırım, “Sayılı gün çabuk geçer. O günleri iple çekiyoruz. 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik. Yetmedi. 1 geldiler gittiler. 2-3 derken 6 gelsinler topu gelsin. Biz varız, meydandayız. Sandıkta İzmir gereken cevabı verecektir. AK Parti teşkilat buluşmasından bunu anlıyoruz. Ülkemizi dışarıya şikayet edenler ülkemizin yararına olmayacak her işin içinde olanlara karşı 2023 seçimlerinde cumhuriyetin 100. yılında bunlara hak ettiklerini vermeye hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.

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binali yıldırım, 2023, seçim