https://tr.sputniknews.com/20220329/cimdikleme-bosanma-nedeni-sayildi-1055140718.html

'Çimdikleme' boşanma nedeni sayıldı

'Çimdikleme' boşanma nedeni sayıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde görülen bir boşanma davasında 'evlilikte eşi kıvırma', halk arasında 'çimdikleme' olarak da bilinen eylem, yerel... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T16:12+0300

2022-03-29T16:12+0300

2022-03-29T16:12+0300

türkiye

boşanma

mahkeme

yargıtay

avukat

istinaf mahkemesi

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Afyonkarahisar'da, Sandıklı ilçesinde 1 çocuk annesi kadın, 2016 yılından bu yana fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü, kendisini odaya kilitlediği gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Eşe karşı şiddet olayıyla ilgili Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi’nde de kamu davası açıldı.‘Eşi kasten yaralama’ suçundan görülen davada şiddet uygulayan koca, mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirildi. Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen çekişmeli boşanma davası, ilk derece mahkemesi tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.Şiddet gören kadının vekili Av. Mehmet Sait Gürdağ, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ‘boşanmanın reddi’ kararını bozdu.İstinaf mahkemesi, davaya konu erkeğin kadına yönelik devamlılık arz eden şiddetinin sabit olduğuna hükmederek, ‘evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmanın kabulü’ kararını verdi.Velayet anneye verildiKonya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin karar özetinde, erkeğin kadına aralıklarla ayaklarını, kollarını ve bacaklarını sıkmak suretiyle darpta bulunduğu ve eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle boşanmanın kabulüne karar verildiği yer aldı. Mahkeme, evlilikten ortak çocuğun velayetinin de anneye verilmesine karar verdi.Çimdikleme boşanma nedeni sayıldıYerel mahkemenin kararını bozan Konya Bölge İstinaf Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin kararının emsal nitelikte olduğunu dile getirerek dava ile ilgili açıklamada bulundu.Av. Mehmet Sait Gürdağ yaptığı açıklamada, “Boşanma davasında müvekkilim, eşi tarafından defalarca kolları ve bacaklarının kıvırma yani halk arasında çimdikleme eylemine maruz kaldığı için boşanma davası açtık. Yerel mahkeme mevcut delilleri yetersiz bularak davamızın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi ise çimdikleme ve odaya kilitlemeyi şiddet kabul edip kararı bozarak tarafların boşanmasına karar verdi. Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı. Bu davanın emsal teşkil edebileceğini düşünerek kamuoyu ile paylaşma gereği duydum” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/yargitaydan-emsal-karar-erkek-cezaevine-girse-de-nafaka-odemeye-devam-edecek-1054921278.html

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boşanma, mahkeme, yargıtay, avukat, istinaf mahkemesi