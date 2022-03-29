https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ile-10-anlasma-imzaladik-1055148961.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmini ilk aşamada 5 milyar dolara çıkaracağız. Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık. Savunma sanayisinde de imza... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T20:58+0300

2022-03-29T20:58+0300

2022-03-29T21:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

özbekistan

anlaşma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı’nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

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recep tayyip erdoğan, özbekistan, anlaşma