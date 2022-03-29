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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmini ilk aşamada 5 milyar dolara çıkaracağız. Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık. Savunma sanayisinde de imza... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
özbekistan
anlaşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı’nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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recep tayyip erdoğan, özbekistan, anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

20:58 29.03.2022 (güncellendi: 21:01 29.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmini ilk aşamada 5 milyar dolara çıkaracağız. Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık. Savunma sanayisinde de imza attık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı’nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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