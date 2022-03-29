https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ile-10-anlasma-imzaladik-1055148961.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmini ilk aşamada 5 milyar dolara çıkaracağız. Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık. Savunma sanayisinde de imza... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T20:58+0300
2022-03-29T20:58+0300
2022-03-29T21:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özbekistan
anlaşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı’nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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recep tayyip erdoğan, özbekistan, anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
20:58 29.03.2022 (güncellendi: 21:01 29.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmini ilk aşamada 5 milyar dolara çıkaracağız. Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık. Savunma sanayisinde de imza attık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı’nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.