https://tr.sputniknews.com/20220329/decathlon-rusyadaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055151058.html
Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Fransız spor perakende zinciri Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T22:49+0300
2022-03-29T22:49+0300
2022-03-29T22:53+0300
ukrayna krizi
decathlon
rusya
mağaza
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Decathlon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya'da tedarik sorunu olduğu belirtildi.Bu nedenle Rusya'daki faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, ancak 2 bin 500 Rus takımına malzeme verilmeye devam edileceği kaydedildi.2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 60 mağazası bulunan ve 25 kentte dijital ortamda satış yapan Decathlon, geçen ay 125 çalışanını herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için Ukrayna'daki mağazalarını kapatmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
decathlon, rusya, mağaza
Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
22:49 29.03.2022 (güncellendi: 22:53 29.03.2022) Abone ol
Fransız spor perakende zinciri Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.
Decathlon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya'da tedarik sorunu olduğu belirtildi.
Bu nedenle Rusya'daki faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, ancak 2 bin 500 Rus takımına malzeme verilmeye devam edileceği kaydedildi.
2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 60 mağazası bulunan ve 25 kentte dijital ortamda satış yapan Decathlon, geçen ay 125 çalışanını herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için Ukrayna'daki mağazalarını kapatmıştı.