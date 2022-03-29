https://tr.sputniknews.com/20220329/decathlon-rusyadaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055151058.html

Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

Fransız spor perakende zinciri Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T22:49+0300

2022-03-29T22:49+0300

2022-03-29T22:53+0300

ukrayna krizi

decathlon

rusya

mağaza

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Decathlon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya'da tedarik sorunu olduğu belirtildi.Bu nedenle Rusya'daki faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, ancak 2 bin 500 Rus takımına malzeme verilmeye devam edileceği kaydedildi.2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 60 mağazası bulunan ve 25 kentte dijital ortamda satış yapan Decathlon, geçen ay 125 çalışanını herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için Ukrayna'daki mağazalarını kapatmıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

decathlon, rusya, mağaza