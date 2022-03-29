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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/decathlon-rusyadaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055151058.html
Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Fransız spor perakende zinciri Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T22:49+0300
2022-03-29T22:53+0300
ukrayna krizi
decathlon
rusya
mağaza
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Decathlon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya'da tedarik sorunu olduğu belirtildi.Bu nedenle Rusya'daki faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, ancak 2 bin 500 Rus takımına malzeme verilmeye devam edileceği kaydedildi.2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 60 mağazası bulunan ve 25 kentte dijital ortamda satış yapan Decathlon, geçen ay 125 çalışanını herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için Ukrayna'daki mağazalarını kapatmıştı.
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decathlon, rusya, mağaza

Decathlon, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

22:49 29.03.2022 (güncellendi: 22:53 29.03.2022)
© REUTERS / Regis DuvignauDecathlon
Decathlon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
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Fransız spor perakende zinciri Decathlon, tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.
Decathlon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya'da tedarik sorunu olduğu belirtildi.
Bu nedenle Rusya'daki faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, ancak 2 bin 500 Rus takımına malzeme verilmeye devam edileceği kaydedildi.
2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 60 mağazası bulunan ve 25 kentte dijital ortamda satış yapan Decathlon, geçen ay 125 çalışanını herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için Ukrayna'daki mağazalarını kapatmıştı.
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