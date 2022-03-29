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EPDK, fiyat artışından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla azami uzlaştırma fiyatı belirledi
EPDK, fiyat artışından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla azami uzlaştırma fiyatı belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T16:04+0300
2022-03-29T16:20+0300
ekonomi
epdk
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Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; 'bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini' açıkladı. "Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için (MW başına) 2500 TL, diğer santraller için 1200 TL olduğunu" açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ’a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinden-fatura-borcu-odendi-aciklamasi-yapan-enerjisaya-yanit-1054621743.html
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EPDK, fiyat artışından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla azami uzlaştırma fiyatı belirledi

16:04 29.03.2022 (güncellendi: 16:20 29.03.2022)
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi.
Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi.
Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; 'bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini' açıkladı.
"Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için (MW başına) 2500 TL, diğer santraller için 1200 TL olduğunu" açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ’a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.
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