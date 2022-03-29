https://tr.sputniknews.com/20220329/izmir-depreminde-yikilan-doganlar-apartmani-davasinda-savci-mutalaasini-aciklandi-1055123575.html

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı

İzmir depreminde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'na ilişkin ikisi tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T02:52+0300

2022-03-29T02:52+0300

2022-03-29T02:53+0300

türkiye

izmir depremi

savcı

mütalaa

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'nın B Blokuna ilişkin açılan, ikisi tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ve yapı müteahhidi Ç.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık G.U. ise duruşmada yer almadı.Mahkeme Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.Başkan raporda, yapı müteahhidi Ç.D. ve yapı fenni mesulü B.I'nın "asli kusurlu", proje müellifi M.S.B. ve sürveyan G.U'nun "tali kusurlu" olduğu yönünde kanaate varıldığını bildirdi.Tutuklu sanık M.S.B, binanın yıkılma sebebinin ruhsatsız tadilat olduğunu iddia ederken, tutuklu sanık Ç.D. binada en kaliteli malzemeleri kullandığını ve suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.Depremde oğlunu kaybeden, 3 kızı ile yaralı olarak enkazdan çıkarılan müşteki Seher Perinçek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.Perinçek, verilecek hiçbir cezanın oğlu Umut'u geri getirmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari sanık B.I'nın dosyasının ayrılmasını, M.S.B. ve Ç.D'nin "olası kasıtla adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 15 kez cezalandırılmasını, G.U'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatları, savunma için süre istedi.Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blokunun tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

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izmir depremi, savcı, mütalaa