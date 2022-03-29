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Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2'si tutuklandı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T01:07+0300
2022-03-29T01:07+0300
türkiye
küçükçekmece
adliye
tutuklama
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Bir davanın tarafları arasında adliyenin otoparkında çıkan silahlı kavgaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 20 zanlı, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, diğer 8 şüpheliden 3'ünü tutuklama, 5'ini ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.Baba ile oğlu tutuklandıNöbetçi Hakimlik, şüphelilerden baba oğul Bekir ve Beşir Karadeniz'in tutuklanmasına karar verirken, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Öte yandan, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınması dikkati çekti. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile özel harekat polisinin çevresinde konuşlandırıldığı adliyenin otoparkına girmek isteyen sürücülere yönelik kimlik ve bagaj kontrolü yapıldı.
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küçükçekmece, adliye, tutuklama

Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 2 şüpheli tutuklandı

01:07 29.03.2022
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bir davanın tarafları arasında adliyenin otoparkında çıkan silahlı kavgaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 20 zanlı, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, diğer 8 şüpheliden 3'ünü tutuklama, 5'ini ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Baba ile oğlu tutuklandı

Nöbetçi Hakimlik, şüphelilerden baba oğul Bekir ve Beşir Karadeniz'in tutuklanmasına karar verirken, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Öte yandan, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınması dikkati çekti. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile özel harekat polisinin çevresinde konuşlandırıldığı adliyenin otoparkına girmek isteyen sürücülere yönelik kimlik ve bagaj kontrolü yapıldı.
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