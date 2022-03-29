https://tr.sputniknews.com/20220329/secim-kanunu-teklifi-gorusulmeye-baslandi-1055148644.html

Seçim kanunu teklifi görüşülmeye başlandı

Seçim kanunu teklifi görüşülmeye başlandı

Seçim yasasında değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifte seçim barajı yüzde 7'ye düşürülürken, milletvekili dağılımına... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T20:34+0300

2022-03-29T20:34+0300

2022-03-29T20:34+0300

politika

tbmm

seçim

kanun teklifi

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Meclis Genel Kurulu, seçim yasasında değişiklik öngören düzenlemeyi gündemine aldı.Teklifle seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.Vekil dağılımında yeni yöntemPartilerin seçime girmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini yapmaları yeterli olacak.Teklifle ittifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.Görme engelliler için ek maddeDüzenlemeye Genel Kurul aşamasında görme engellilerin tek başına oy kullanmasına imkan sağlayan bir madde de eklenecek. Böylece 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacak.

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tbmm, seçim, kanun teklifi