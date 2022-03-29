https://tr.sputniknews.com/20220329/sincap-satisina-23-bin-lira-ceza-1055121845.html

Sincap satışına 23 bin lira ceza

Sincap satışına 23 bin lira ceza

Aydın'da bir dükkanda, ticareti ve evde beslenmesi yasak olan 17 sincap ele geçirildi. Dükkan sahibine toplam 23 bin 360 TL ceza kesildi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T00:24+0300

2022-03-29T00:24+0300

2022-03-29T00:24+0300

yaşam

sincap

satış

ceza

aydın

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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda bir dükkanda ticareti ve evde beslenmesi yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.Polis ekipleri, müşteri gibi davranıp sincapları satmak isteyen iş yeri sahibi A.B. ile görüştü.A.B.'nin sincapları Diyarbakır'dan otobüsle Kuşadası'na getirdiğini belirleyen ekipler, 25 Mart'ta dükkana baskın yaptı.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinni de katıldığı aramada 17 sincap ele geçirildi.Toplam 23 bin 360 TL ceza kesildiSincaplardan sağlık durumu iyi olan 4'ü doğaya salınırken, 13'ü de Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tesislerinde tedaviye alındı.Dükkan sahibi A.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 18 bin 700 TL, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca da 4 bin 660 TL ceza kesildi.

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sincap, satış, ceza, aydın