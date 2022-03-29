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Sincap satışına 23 bin lira ceza
Sincap satışına 23 bin lira ceza
Aydın'da bir dükkanda, ticareti ve evde beslenmesi yasak olan 17 sincap ele geçirildi. Dükkan sahibine toplam 23 bin 360 TL ceza kesildi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T00:24+0300
2022-03-29T00:24+0300
yaşam
sincap
satış
ceza
aydın
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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda bir dükkanda ticareti ve evde beslenmesi yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.Polis ekipleri, müşteri gibi davranıp sincapları satmak isteyen iş yeri sahibi A.B. ile görüştü.A.B.'nin sincapları Diyarbakır'dan otobüsle Kuşadası'na getirdiğini belirleyen ekipler, 25 Mart'ta dükkana baskın yaptı.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinni de katıldığı aramada 17 sincap ele geçirildi.Toplam 23 bin 360 TL ceza kesildiSincaplardan sağlık durumu iyi olan 4'ü doğaya salınırken, 13'ü de Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tesislerinde tedaviye alındı.Dükkan sahibi A.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 18 bin 700 TL, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca da 4 bin 660 TL ceza kesildi.
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sincap, satış, ceza, aydın

Sincap satışına 23 bin lira ceza

00:24 29.03.2022
© AAYavru sincap Mamut
Yavru sincap Mamut - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Aydın'da bir dükkanda, ticareti ve evde beslenmesi yasak olan 17 sincap ele geçirildi. Dükkan sahibine toplam 23 bin 360 TL ceza kesildi.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda bir dükkanda ticareti ve evde beslenmesi yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, müşteri gibi davranıp sincapları satmak isteyen iş yeri sahibi A.B. ile görüştü.
A.B.'nin sincapları Diyarbakır'dan otobüsle Kuşadası'na getirdiğini belirleyen ekipler, 25 Mart'ta dükkana baskın yaptı.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinni de katıldığı aramada 17 sincap ele geçirildi.

Toplam 23 bin 360 TL ceza kesildi

Sincaplardan sağlık durumu iyi olan 4'ü doğaya salınırken, 13'ü de Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tesislerinde tedaviye alındı.
Dükkan sahibi A.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 18 bin 700 TL, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca da 4 bin 660 TL ceza kesildi.
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