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S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü
S&P Global, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T11:06+0300
2022-03-29T11:06+0300
ekonomi
standard and poor's (s&p)
türkiye
kredi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&amp;P Global, piyasalar için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Revizyonların büyük bölümü gelişmekte olan Avrupa ekonomilerine yönelik tahminlerde yapıldı.S&amp;P Global, gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a indirirken, 2023 için beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,3'e revize etti.Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4'e ve2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a indiren S&amp;P Global, 2024 için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 3,0'dan 3,3'e yükseltti.Yüksek emtia fiyatlarından ve lojistik maliyetlerinden kaynaklı negatif arz şokunun yüksek fiyatları güçlendireceğini belirten S&amp;P, bununla birlikte emtia üreticisi ülkelerin yüksek fiyatlardan fayda sağlayacaklarını vurguladı S&amp;P Global, gelişmekte olan piyasalarda 2022 yılı enflasyonunun Kasım ayın8daki tahmine göre 1,2 puan daha yukarıda gerçekleşeceğini de öngördü.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm Gelişmekte olan Piyasalar 2022 2'nci Çeyrek" raporunda, Rusya-Ukrayna çatışmasının emtia piyasaları, tedarik zincirleri ve küresel güven üzerinde en akut etkilerinin birinci ve ikinci çeyrekte görüleceğini belirten S&amp;P Global, yılın geri kalanında ve sonrasında ise bu etkinin azalacağını savundu.Fed'in bu yıl (Mart ayında yapılan dahil) 17 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngören S&amp;P Global, 2023 yılında da kümülatif olarak 100 baz puan daha faiz artırımı yapılacağını tahmin etti. Fed'in bilançosunu daraltmaya yönelik stratejisini de Mayıs ayında açıklamasını beklediğini belirtti.
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standard and poor's (s&p), türkiye, kredi

S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü

11:06 29.03.2022
© AP Photo / Henny Ray AbramsStandard and Poor's (S&P)
Standard and Poor's (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Henny Ray Abrams
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S&P Global, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, piyasalar için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Revizyonların büyük bölümü gelişmekte olan Avrupa ekonomilerine yönelik tahminlerde yapıldı.
S&P Global, gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a indirirken, 2023 için beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,3'e revize etti.
Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4'e ve2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a indiren S&P Global, 2024 için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 3,0'dan 3,3'e yükseltti.
Yüksek emtia fiyatlarından ve lojistik maliyetlerinden kaynaklı negatif arz şokunun yüksek fiyatları güçlendireceğini belirten S&P, bununla birlikte emtia üreticisi ülkelerin yüksek fiyatlardan fayda sağlayacaklarını vurguladı S&P Global, gelişmekte olan piyasalarda 2022 yılı enflasyonunun Kasım ayın8daki tahmine göre 1,2 puan daha yukarıda gerçekleşeceğini de öngördü.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm Gelişmekte olan Piyasalar 2022 2'nci Çeyrek" raporunda, Rusya-Ukrayna çatışmasının emtia piyasaları, tedarik zincirleri ve küresel güven üzerinde en akut etkilerinin birinci ve ikinci çeyrekte görüleceğini belirten S&P Global, yılın geri kalanında ve sonrasında ise bu etkinin azalacağını savundu.
Fed'in bu yıl (Mart ayında yapılan dahil) 17 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngören S&P Global, 2023 yılında da kümülatif olarak 100 baz puan daha faiz artırımı yapılacağını tahmin etti. Fed'in bilançosunu daraltmaya yönelik stratejisini de Mayıs ayında açıklamasını beklediğini belirtti.
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