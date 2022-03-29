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Suudi Arabistan'dan petrole rekor zam hazırlığı
Suudi Arabistan'dan petrole rekor zam hazırlığı
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco'nun Çin'de yaşanan pandemi önlemlerine rağmen ham petrol fiyatlarını 5 dolar civarında artırarak rekor... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T11:02+0300
2022-03-29T11:02+0300
ekonomi
petrol
zam
ham petrol
aramco
suudi arabistan
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Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Aramco, Çin’de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen ham petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.Bloomberg’in 5 rafineri ve yatırımcı ile yaptığı anketin medyan ortalamasına göre Saudi Aramco’nun mayıs gönderili ham petrolü Asya müşterilerine 5 dolar yukarıdan satması bekleniyor.BloombergHT'nin aktardığına göre bu artış, Umman-Dubai gösterge petrol fiyatı ile Suudi petrolü arasındaki farkı 9.95 dolarla rekor seviyeye taşımış olacak.Petrol piyasasında dikkatler OPEC+ toplantısındaAramco resmi fiyatlarını genel olarak ayın ilk günlerinde yayımlıyor. Halihazırda artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Ukrayna krizinin fiyatları daha da yukarı taşımasıyla bu çeyrekte 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ortadoğu’nun en önemli petrolünde beklenen artışın dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin’de yaşanan pandemi kapanmalarına rağmen büyük ihtimalle gerçekleşeceği belirtiliyor.Aradaki fark talebin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu için önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.Saudi Aramco satış fiyatlarını duyurmaya hazırlanırken Riyad yetkilileri aralarında Rusya’nın da bulunduğu diğer petrol üreticileriyle OPEC+ toplantısında buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe günü yapılacak toplantı öncesi üye ülkeler Ukrayna krizi nedeniyle en büyük üretim bozulmalarından biri yaşanmasına rağmen hala üretim kapasitesini uyarlamaya gerek olmadığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/alman-bakan-artan-enerji-fiyatlariyla-basa-cikmak-icin-kazak-giyinik-1055119951.html
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petrol, zam, ham petrol, aramco, suudi arabistan

Suudi Arabistan'dan petrole rekor zam hazırlığı

11:02 29.03.2022
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco'nun Çin'de yaşanan pandemi önlemlerine rağmen ham petrol fiyatlarını 5 dolar civarında artırarak rekor seviyelere taşıyacağı duyuruldu.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Aramco, Çin’de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen ham petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.
Bloomberg’in 5 rafineri ve yatırımcı ile yaptığı anketin medyan ortalamasına göre Saudi Aramco’nun mayıs gönderili ham petrolü Asya müşterilerine 5 dolar yukarıdan satması bekleniyor.
BloombergHT'nin aktardığına göre bu artış, Umman-Dubai gösterge petrol fiyatı ile Suudi petrolü arasındaki farkı 9.95 dolarla rekor seviyeye taşımış olacak.

Petrol piyasasında dikkatler OPEC+ toplantısında

Aramco resmi fiyatlarını genel olarak ayın ilk günlerinde yayımlıyor. Halihazırda artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Ukrayna krizinin fiyatları daha da yukarı taşımasıyla bu çeyrekte 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ortadoğu’nun en önemli petrolünde beklenen artışın dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin’de yaşanan pandemi kapanmalarına rağmen büyük ihtimalle gerçekleşeceği belirtiliyor.
Aradaki fark talebin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu için önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.
Saudi Aramco satış fiyatlarını duyurmaya hazırlanırken Riyad yetkilileri aralarında Rusya’nın da bulunduğu diğer petrol üreticileriyle OPEC+ toplantısında buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe günü yapılacak toplantı öncesi üye ülkeler Ukrayna krizi nedeniyle en büyük üretim bozulmalarından biri yaşanmasına rağmen hala üretim kapasitesini uyarlamaya gerek olmadığını belirtiyor.
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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