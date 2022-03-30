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Hollanda'nın lale bahçesi Keukenhof, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ziyaretçilere açıldı
Hollanda'nın lale bahçesi Keukenhof, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ziyaretçilere açıldı
Hollanda'nın Lisse kentindeki dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olan ve Kovid-19 salgınında kapalı kalan Keukenhof, bu yıl 73. kez kapılarını... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, hollanda, lale, bahçe, koronavirüs, kovid-19, pandemi, salgın, ziyaret, gezi, çiçek, keukenhof

Hollanda'nın lale bahçesi Keukenhof, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ziyaretçilere açıldı

14:18 30.03.2022 (güncellendi: 14:19 30.03.2022)
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Hollanda'nın Lisse kentindeki dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olan ve Kovid-19 salgınında kapalı kalan Keukenhof, bu yıl 73. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
© AFP 2022

Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen ve ülke turizminde önemli bir yeri olan Keukenhof, bu yıl misafirlerini 'çiçek klasikleri' temasıyla ağırlıyor.

Hollanda&#x27;da dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen ve ülke turizminde önemli bir yeri olan Keukenhof, bu yıl misafirlerini &#x27;çiçek klasikleri&#x27; temasıyla ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2022

Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen ve ülke turizminde önemli bir yeri olan Keukenhof, bu yıl misafirlerini 'çiçek klasikleri' temasıyla ağırlıyor.

© AFP 2022

Bu yılki temayla çiçeğin yüzyıllar boyunca sanat, mimari ve tasarımda önemli bir unsur olduğuna dikkat çekilecek.

Bu yılki temayla çiçeğin yüzyıllar boyunca sanat, mimari ve tasarımda önemli bir unsur olduğuna dikkat çekilecek. - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2022

Bu yılki temayla çiçeğin yüzyıllar boyunca sanat, mimari ve tasarımda önemli bir unsur olduğuna dikkat çekilecek.

© AFP 2022

Keukenhouf yetkilisi Britt Varkevisser, yaptığı açıklamada, bahçelerde 1600 türe ait yaklaşık 7 milyon lale soğanın ekildiğini belirtti. Varkevisser, lalenin dünyadaki birçok türünün sergilendiği bahçe için hazırlıkların aylarca sürdüğüne dikkati çekti.

Keukenhouf yetkilisi Britt Varkevisser, yaptığı açıklamada, bahçelerde 1600 türe ait yaklaşık 7 milyon lale soğanın ekildiğini belirtti. Varkevisser, lalenin dünyadaki birçok türünün sergilendiği bahçe için hazırlıkların aylarca sürdüğüne dikkati çekti. - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2022

Keukenhouf yetkilisi Britt Varkevisser, yaptığı açıklamada, bahçelerde 1600 türe ait yaklaşık 7 milyon lale soğanın ekildiğini belirtti. Varkevisser, lalenin dünyadaki birçok türünün sergilendiği bahçe için hazırlıkların aylarca sürdüğüne dikkati çekti.

© AFP 2022

Keukenhof bahçesi, lalenin ömrünün kısalığı nedeniyle sadece 8 hafta açık kalıyor. Dünyanın en büyük lale bahçesi unvanına sahip olan, yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof'ta temalara uygun farklı sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

Keukenhof bahçesi, lalenin ömrünün kısalığı nedeniyle sadece 8 hafta açık kalıyor. Dünyanın en büyük lale bahçesi unvanına sahip olan, yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof&#x27;ta temalara uygun farklı sergiler ve şovlar da düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AFP 2022

Keukenhof bahçesi, lalenin ömrünün kısalığı nedeniyle sadece 8 hafta açık kalıyor. Dünyanın en büyük lale bahçesi unvanına sahip olan, yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof'ta temalara uygun farklı sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

© AFP 2022

Keukenhof'un tanıtım verilerine göre, yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve Çinliler ilk sıralarda yer alıyor. Bahçeyi bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Keukenhof&#x27;un tanıtım verilerine göre, yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve Çinliler ilk sıralarda yer alıyor. Bahçeyi bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2022

Keukenhof'un tanıtım verilerine göre, yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve Çinliler ilk sıralarda yer alıyor. Bahçeyi bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

© AFP 2022

10 lale üreticisinin ortak sergi açma fikriyle ilk defa 1949'da kurulan Keukenhof'u ilk yılında 236 bin kişi ziyaret etmişti. Keukenhof'un, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de bulunuyor.

10 lale üreticisinin ortak sergi açma fikriyle ilk defa 1949&#x27;da kurulan Keukenhof&#x27;u ilk yılında 236 bin kişi ziyaret etmişti. Keukenhof&#x27;un, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de bulunuyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2022

10 lale üreticisinin ortak sergi açma fikriyle ilk defa 1949'da kurulan Keukenhof'u ilk yılında 236 bin kişi ziyaret etmişti. Keukenhof'un, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de bulunuyor.

© AFP 2022

Lalenin Hollanda'ya Anadolu'dan getirildiği ve Osmanlı sultanlarının laleye özel ilgisi olduğu bilgilerinin yer aldığı Keukenhof'un tanıtım broşürlerinde, lalenin zamanla Hollanda'nın sembolü haline gelişi anlatılıyor. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollandalılar, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor. Bunların yüzde 25'i ABD'ye, yüzde 60'ı ise Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Lalenin Hollanda&#x27;ya Anadolu&#x27;dan getirildiği ve Osmanlı sultanlarının laleye özel ilgisi olduğu bilgilerinin yer aldığı Keukenhof&#x27;un tanıtım broşürlerinde, lalenin zamanla Hollanda&#x27;nın sembolü haline gelişi anlatılıyor. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollandalılar, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor. Bunların yüzde 25&#x27;i ABD&#x27;ye, yüzde 60&#x27;ı ise Avrupa ülkelerine gönderiliyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2022

Lalenin Hollanda'ya Anadolu'dan getirildiği ve Osmanlı sultanlarının laleye özel ilgisi olduğu bilgilerinin yer aldığı Keukenhof'un tanıtım broşürlerinde, lalenin zamanla Hollanda'nın sembolü haline gelişi anlatılıyor. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollandalılar, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor. Bunların yüzde 25'i ABD'ye, yüzde 60'ı ise Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

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