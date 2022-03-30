Hollanda'nın lale bahçesi Keukenhof, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez ziyaretçilere açıldı

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Hollanda'nın Lisse kentindeki dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olan ve Kovid-19 salgınında kapalı kalan Keukenhof, bu yıl 73. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.