https://tr.sputniknews.com/20220330/bati-basini-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-kose-verdi-bugun-ukraynalilari-cogu-milliyetci-1055158416.html
Batı basını, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'na köşe verdi: 'Bugün Ukraynalıların çoğu milliyetçi'
Batı basını, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'na köşe verdi: 'Bugün Ukraynalıların çoğu milliyetçi'
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu lideri Andrey Biletskiy, Batı basınına yazdığı makalede, birçok kişinin ve 'Ukraynalıların çoğunluğunun' milliyetçi olduğunu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T10:19+0300
2022-03-30T10:19+0300
2022-03-30T10:22+0300
ukrayna krizi
azov taburu
andrey biletskiy
neo-nazi
ukrayna
mariupol
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Ukrayna'daki büyük neo-Nazi örgütlenmelerden biri olan Azov Taburu'nun 'beyaz şef' lakabıyla bilinen lideri Andrey Biletskiy, Financial Times gazetesine makale yazdı.'Vatanseverlik ve Nazizmi karıştırmayın' başlıklı makalesinde Biletskiy, Viyana'dan bir uzmana atıfta bulunarak örgütün 'eskisi gibi olmadığını' iddia etti.Tabur mensuplarının çoğunun 'vatansever ve milliyetçi' olduğunu belirten Biletskiy, "Ancak bugün Ukraynalıların çoğu milliyetçidir" ifadelerini kullandı. Biletskiy, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda binlerce Yahudi ve Polonyalının öldürülmesinden sorumlu olan Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'dan alıntı yaptı.'Mariupol savunmasının omurgasıyız'Öte yandan şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'deki duruma değinen örgüt lideri, Azov Taburu'nun 'Mariupol savunmasının omurgasının omurgası' olduğunu söyleyerek, kentte yaklaşık 1500 milliyetçi ve binlerce Ukrayna Ulusal Muhafızları milisi olduğunu kaydetti.Biletskiy, örgüt bünyesinde yabancı uyruklu milislerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.Kendilerine sembol olarak 2. Dünya Savaşı'nda Alman SS birimleri tarafından kullanılmış 'Wolfsangel'i seçen ve Neo-Nazi söylemleri ile bilinen Azov Taburu, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara Kiev güçleri saflarında katılan ve birçok savaş suçu işlemekle itham edilen paramiliter örgütlerden biri.Mayıs 2014'ten beri Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara katılan Azov, 17 Eylül'de Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un talimatıyla genişletilerek alay halini almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220318/alman-dw-neo-nazi-azov-taburunu-akladi-iyi-egitimli-savascilardan-olusan-gonullu-birlik-1054854559.html
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azov taburu, andrey biletskiy, neo-nazi, ukrayna, mariupol
Batı basını, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'na köşe verdi: 'Bugün Ukraynalıların çoğu milliyetçi'
10:19 30.03.2022 (güncellendi: 10:22 30.03.2022) Abone ol
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu lideri Andrey Biletskiy, Batı basınına yazdığı makalede, birçok kişinin ve 'Ukraynalıların çoğunluğunun' milliyetçi olduğunu söyledi.
Ukrayna'daki büyük neo-Nazi örgütlenmelerden biri olan Azov Taburu'nun 'beyaz şef' lakabıyla bilinen lideri Andrey Biletskiy, Financial Times gazetesine makale yazdı.
'Vatanseverlik ve Nazizmi karıştırmayın' başlıklı makalesinde Biletskiy, Viyana'dan bir uzmana atıfta bulunarak örgütün 'eskisi gibi olmadığını' iddia etti.
Tabur mensuplarının çoğunun 'vatansever ve milliyetçi' olduğunu belirten Biletskiy, "Ancak bugün Ukraynalıların çoğu milliyetçidir" ifadelerini kullandı. Biletskiy, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda binlerce Yahudi ve Polonyalının öldürülmesinden sorumlu olan Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'dan alıntı yaptı.
'Mariupol savunmasının omurgasıyız'
Öte yandan şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'deki duruma değinen örgüt lideri, Azov Taburu'nun 'Mariupol savunmasının omurgasının omurgası' olduğunu söyleyerek, kentte yaklaşık 1500 milliyetçi ve binlerce Ukrayna Ulusal Muhafızları milisi olduğunu kaydetti.
Biletskiy, örgüt bünyesinde yabancı uyruklu milislerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Kendilerine sembol olarak 2. Dünya Savaşı'nda Alman SS birimleri tarafından kullanılmış 'Wolfsangel'i seçen ve Neo-Nazi söylemleri ile bilinen Azov Taburu, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara Kiev güçleri saflarında katılan ve birçok savaş suçu işlemekle itham edilen paramiliter örgütlerden biri.
Mayıs 2014'ten beri Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara katılan Azov, 17 Eylül'de Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un talimatıyla genişletilerek alay halini almıştı.