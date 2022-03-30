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https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-tienping-gozlem-uydularini-firlatti-1055178957.html
Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı
Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı
Çin, gözlem uyduları 'Tienping-2A', 'Tienping-2B' ve 'Tienping-2C'yi uzaya gönderdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:38+0300
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.
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çin, uydu, uzay

Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı

19:38 30.03.2022
© REUTERS / CHINA DAILYÇin'in inşa ettiği uzay istasyonuna tedarikte bulunan Tianzhou-3 kargo uzay aracını götüren Uzun Yürüyüş ( Long March-7 Y4) taşıyıcı roketi fırlatılırken (Çin, Hainan, Wenchang)
Çin'in inşa ettiği uzay istasyonuna tedarikte bulunan Tianzhou-3 kargo uzay aracını götüren Uzun Yürüyüş ( Long March-7 Y4) taşıyıcı roketi fırlatılırken (Çin, Hainan, Wenchang) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / CHINA DAILY
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Çin, gözlem uyduları 'Tienping-2A', 'Tienping-2B' ve 'Tienping-2C'yi uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.
Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.
Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.
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