https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-tienping-gozlem-uydularini-firlatti-1055178957.html
Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı
Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı
Çin, gözlem uyduları 'Tienping-2A', 'Tienping-2B' ve 'Tienping-2C'yi uzaya gönderdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:38+0300
2022-03-30T19:38+0300
2022-03-30T19:38+0300
dünya
çin
uydu
uzay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049905622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a05fc7f563413a6c74fced7556668a9c.jpg
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049905622_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a780c7267e1f14ae70c2b5865b65518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, uydu, uzay
Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı
Abone ol
Çin, gözlem uyduları 'Tienping-2A', 'Tienping-2B' ve 'Tienping-2C'yi uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.
Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.
Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.