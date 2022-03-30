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Çin'de sokaklarda dolaşan robot köpekten korona anonsu
Çin'de sokaklarda dolaşan robot köpekten korona anonsu
Çin’in en büyük kenti Şanghay'da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma sırasında sokaklarda sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:20+0300
2022-03-30T17:27+0300
robot
koronavirüs
çin
anons
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Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tam kapanma kararının uygulandığı Çin’in en büyük kenti Şanghay'ın Jiading Mahallesi'nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu.Mahallende oturan bir kişi tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Kovid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti.Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211014/abdde-robot-kopege-sniper-silahi-monte-edildi-1049825772.html
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robot, çin, anons

Çin'de sokaklarda dolaşan robot köpekten korona anonsu

17:20 30.03.2022 (güncellendi: 17:27 30.03.2022)
© İHAÇin'de sokaklarda dolaşan robot köpek
Çin'de sokaklarda dolaşan robot köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© İHA
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Çin’in en büyük kenti Şanghay'da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma sırasında sokaklarda sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpeğin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tam kapanma kararının uygulandığı Çin’in en büyük kenti Şanghay'ın Jiading Mahallesi'nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu.
Mahallende oturan bir kişi tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Kovid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı.
Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti.
Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi.
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