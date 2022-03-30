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Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı
Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı
Van Barosu'nun, Kürtçe konuşan konuğunu hakaret ettiği gerekçesiyle yayından alırken "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T10:53+0300
2022-03-30T10:53+0300
türkiye
didem arslan yılmaz
suç duyurusu
kürtçe
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Van Barosu'nun, Show TV'de yayınlanan programda Kürtçe konuşan konuğunu hakaret ettiği gerekçesiyle yayından alırken "Hayır hayır Türkan Hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz hakkında yaptığı suç duyurusu hakkında karar açıklandı.Duvar Gazetesi'nin haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.Van Barosu Dil Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda şu hususlara dikkat çekilmişti: “Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dil konuşmanın yasak olduğunu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmasının suç olduğunu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye, özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20210825/didem-arslan-yilmaz-hakkinda-suc-duyurusu-1048332072.html
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didem arslan yılmaz, suç duyurusu, kürtçe

Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı

10:53 30.03.2022
© Fotoğraf : Show TVDidem Arslan Yılmaz
Didem Arslan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Fotoğraf : Show TV
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Van Barosu'nun, Kürtçe konuşan konuğunu hakaret ettiği gerekçesiyle yayından alırken "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.
Van Barosu'nun, Show TV'de yayınlanan programda Kürtçe konuşan konuğunu hakaret ettiği gerekçesiyle yayından alırken "Hayır hayır Türkan Hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz hakkında yaptığı suç duyurusu hakkında karar açıklandı.
Duvar Gazetesi'nin haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.
Van Barosu Dil Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda şu hususlara dikkat çekilmişti: “Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dil konuşmanın yasak olduğunu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmasının suç olduğunu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye, özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.”
Didem Arslan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
YAŞAM
Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu
25 Ağustos 2021, 17:52
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