https://tr.sputniknews.com/20220330/edirnede-katledilen-aileyle-ilgili-sorusturmada-4-gozalti-1055176069.html

Edirne'de katledilen aileyle ilgili soruşturmada 4 gözaltı

Edirne'de katledilen aileyle ilgili soruşturmada 4 gözaltı

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:02+0300

2022-03-30T18:02+0300

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türkiye

edirne

cinayet

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde Mehmet Güner (76), oğlu Mehmet (55), gelini Filiz (47) ve torunu Anıl Güner'in (26) dün evde silahla vurulmuş cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 2’sinin Elmalı köyünden, 2'sinin ise çevre köylerden olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.Sobet ettiği arkadaşlarının ifadesi alındıOlay gecesi Anıl Güner’in, köy kahvesinde birlikte oturup sohbet ettiği arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu.Anıl Güner'in, köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.Anıl Güner'in daha önce de sosyal medya hesabından kiralamak için kiralık tarla aradığı yönünde paylaşımlar yaptığı ve yakınlarının uyarısı üzerine paylaşımını sildiği belirtildi.Köy halkı silah sesi duymamışBu arada, olay üzerine büyük tedirginlik yaşayan Elmayı köyü halkı, 4 kişinin öldürüldüğü gece silah sesleri duymadıklarını anlattı.Anıl Güner'i son gören kahvehaneci Tuncay Keser, ''Anıl kendini övmeyi seviyordu. Sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu'' dedi.Hayatını kaybeden Anıl Güner'in yüzünün olay günü kesici aletle defalarca kesildiği de iddia ediliyor.Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü.

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edirne, cinayet