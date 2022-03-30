https://tr.sputniknews.com/20220330/imf-iklim-krizi-ortadogu-ve-orta-asyada-buyume-icin-tehdit-olusturuyor-1055180635.html
IMF: İklim krizi Ortadoğu ve Orta Asya'da büyüme için tehdit oluşturuyor
IMF: İklim krizi Ortadoğu ve Orta Asya'da büyüme için tehdit oluşturuyor
İklimle ilgili afetlerin sıklığı ve şiddetinin Ortadoğu ve Orta Asya'da hızla arttığını belirten IMF Başkanı Kristalina Georgieva, iklim krizinin söz konusu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T20:52+0300
2022-03-30T20:52+0300
2022-03-30T20:57+0300
türkiye
ortadoğu
asya
imf
uluslararası para fonu (imf)
afet
kristalina georgieva
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Sıcaklığı Hissetmek: Ortadoğu ve Orta Asya'da İklim Değişikliğine Uyum Sağlamak" başlıklı yeni raporunun tanıtımı yapıldı.IMF Başkanı Kristalina Georgieva, burada yaptığı konuşmada, iklim krizinin yaşamda ve geçim kaynaklarında ciddi aksamalara neden olduğuna dikkati çekti.Son 20 yılda Ortadoğu ve Orta Asya'da iklimle ilgili afetlerin sıklığı ve şiddetinin dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı arttığına işaret eden Georgieva, "İklim etkilerinin ekonomik ve finansal sonuçları, bölgedeki büyüme ve refah için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.İklimle uyum politikalarını ulusal ekonomik stratejilere dahil edin çağrısıGeorgieva, aşırı hava olaylarının yıllık ekonomik büyümeyi kişi başına 1-2 puan oranında azalttığını, Kafkasya ve Orta Asya'da ise gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) düzeyinde 5,5 puanlık kalıcı bir kayba neden olduğunu anlattı.Tüm ülkeleri, ekonomilerini iklim zorluklarıyla uyumlu hale getirmeye çağıran Georgieva, istikrarlı bir şekilde yükselen karbon fiyatının benimsenmesi, yeşil yatırımların artırılması ve adil bir geçişin sağlanması için çalışılması gerektiğini dile getirdi.Georgieva, iklimle uyum politikalarının ulusal ekonomik stratejilere dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.İklim felaketleri Ortadoğu ve Orta Asya'da 7 milyon kişiyi etkilediIMF'nin yeni raporu, 2000'den bu yana Ortadoğu ve Orta Asya'da iklim felaketlerinin 2 bin 600'den fazla insanın ölümüne ve 2 milyar doları aşkın maddi hasara neden olduğunu ortaya koydu.İklim felaketlerinin bölgede 7 milyon kişiyi etkilediği belirtilen raporda, bölgede sıcaklıkların son 30 yılda 1.5 derece arttığı, bunun 0.7 derece olan küresel artışın 2 katı olduğu kaydedildi.Raporda, Bahreyn, Cibuti, Moritanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 5 en sıcak ülkenin ekonomik büyümelerinin artan sıcaklıklardan etkileneceği belirtildi.Ortadoğu ve Orta Asya'da iklime bağlı kayıplar artabilirİklim değişikliğinin Ortadoğu ve Orta Asya'da ağır kayıplara neden olduğu vurgulanan raporda, daha yüksek sıcaklıklara ve aşırı hava olaylarına uyum sağlanamaması durumunda bölgede iklime bağlı can ve mal kayıplarının daha da kötüleşeceğini aktarıldı.Raporda, söz konusu uyumun finansmanı için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
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ortadoğu, asya, imf, uluslararası para fonu (imf), afet, kristalina georgieva
IMF: İklim krizi Ortadoğu ve Orta Asya'da büyüme için tehdit oluşturuyor
20:52 30.03.2022 (güncellendi: 20:57 30.03.2022) Abone ol
İklimle ilgili afetlerin sıklığı ve şiddetinin Ortadoğu ve Orta Asya'da hızla arttığını belirten IMF Başkanı Kristalina Georgieva, iklim krizinin söz konusu bölgelerin büyümesi ve refahı için "büyük" bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Sıcaklığı Hissetmek: Ortadoğu ve Orta Asya'da İklim Değişikliğine Uyum Sağlamak" başlıklı yeni raporunun tanıtımı yapıldı.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, burada yaptığı konuşmada, iklim krizinin yaşamda ve geçim kaynaklarında ciddi aksamalara neden olduğuna dikkati çekti.
Son 20 yılda Ortadoğu ve Orta Asya'da iklimle ilgili afetlerin sıklığı ve şiddetinin dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı arttığına işaret eden Georgieva, "İklim etkilerinin ekonomik ve finansal sonuçları, bölgedeki büyüme ve refah için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.
İklimle uyum politikalarını ulusal ekonomik stratejilere dahil edin çağrısı
Georgieva, aşırı hava olaylarının yıllık ekonomik büyümeyi kişi başına 1-2 puan oranında azalttığını, Kafkasya ve Orta Asya'da ise gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) düzeyinde 5,5 puanlık kalıcı bir kayba neden olduğunu anlattı.
Tüm ülkeleri, ekonomilerini iklim zorluklarıyla uyumlu hale getirmeye çağıran Georgieva, istikrarlı bir şekilde yükselen karbon fiyatının benimsenmesi, yeşil yatırımların artırılması ve adil bir geçişin sağlanması için çalışılması gerektiğini dile getirdi.
Georgieva, iklimle uyum politikalarının ulusal ekonomik stratejilere dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.
İklim felaketleri Ortadoğu ve Orta Asya'da 7 milyon kişiyi etkiledi
IMF'nin yeni raporu, 2000'den bu yana Ortadoğu ve Orta Asya'da iklim felaketlerinin 2 bin 600'den fazla insanın ölümüne ve 2 milyar doları aşkın maddi hasara neden olduğunu ortaya koydu.
İklim felaketlerinin bölgede 7 milyon kişiyi etkilediği belirtilen raporda, bölgede sıcaklıkların son 30 yılda 1.5 derece arttığı, bunun 0.7 derece olan küresel artışın 2 katı olduğu kaydedildi.
Raporda, Bahreyn, Cibuti, Moritanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 5 en sıcak ülkenin ekonomik büyümelerinin artan sıcaklıklardan etkileneceği belirtildi.
Ortadoğu ve Orta Asya'da iklime bağlı kayıplar artabilir
İklim değişikliğinin Ortadoğu ve Orta Asya'da ağır kayıplara neden olduğu vurgulanan raporda, daha yüksek sıcaklıklara ve aşırı hava olaylarına uyum sağlanamaması durumunda bölgede iklime bağlı can ve mal kayıplarının daha da kötüleşeceğini aktarıldı.
Raporda, söz konusu uyumun finansmanı için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu bildirildi.