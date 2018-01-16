Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili olarak "Kıçı kirli bazıları bize sınırda bize tehdit sallıyor" dedi. Afrin ve Menbiç'e 'her an operasyon başlayabileceğini' söyleyen Erdoğan'ın "Gün doğmadan neler doğar" sözü de dikkat çekti.