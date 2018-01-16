ABD, İran’ın balistik füze denemesi yaptığını ileri sürerek BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Haley de "Savaş başlığı taşıyan balistik füze testi yapmamaları gerektiğini biliyorlar. (...) Dünyadaki insanlara, bu konuda endişe duymamız gereken bir şey olduğunu söyleyeceğim" dedi.
ABD'nin gizli bir anlaşma çerçevesinde Suriye'deki YPG mensuplarına 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) tedarik ettiği öne sürüldü.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma girişimine tepki gösterdi.
Şeyh Abdullah'ın kardeşi Şeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Irak hükümeti ile IKBY'nin, Kuzey Irak'taki havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması konusunda anlaştığı belirtildi.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan, bu kareyle sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi el Cuneydi, Türkiye'ye geldi. Cuneydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde YPG ile sınır gücü oluşturulacağını açıklayan ABD'ye tepki gösterdi ve yarın ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la bu konuyu görüşeceklerini söyledi.
Hindistan’ın Afganistan Büyükelçiliği arazisine güdümsüz füzenin düştüğü belirtilirken olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Sana merkezli Yemen ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Şaraf Lukman, en yakın zamanda hava savunma sistemi alacaklarını belirterek savaş kurallarının değişeceğini kaydetti.
ABD ve Türkiye'nin çıkarlarının Suriyeli Kürtler nedeniyle bir kez daha çatışmasını değerlendiren Rusya Diplomatik Akademisi’nden Doç. Dr. Vladimir Avatkov, Washington için müttefiklerinin hiçbir öneme sahip olmadığını belirtti.
Suudi Arabistan'da kasım başında başlayan yolsuzluk soruşturması sonrasında onlarca prens, iş adamı ve üst düzey yetkilinin gözaltında tutulduğu Riyad'daki Ritz-Carlton, kapılarını yeniden açıyor.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin kontrolü altında olan bölgede ‘sınır güvenliği güçleri’ oluşturma kararının Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğini kabul eden BM kararını doğrudan ihlal ettiğini açıkladı. Senatör Kosaçev, koalisyonun bir kuruntu olduğunu dile getirdi.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türk askerlerinin Suriye'deki varlığını 'saldırganlık' olarak niteleyerek, bunun hiçbir bahane ile haklı çıkarılamayacağını söyledi. Mikdad "Ankara'dan Suriye'deki güçlerini çekmesini ve içişlerimize karışmamasını istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili olarak "Kıçı kirli bazıları bize sınırda bize tehdit sallıyor" dedi. Afrin ve Menbiç'e 'her an operasyon başlayabileceğini' söyleyen Erdoğan'ın "Gün doğmadan neler doğar" sözü de dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Katar yetkilisinin 'alıkonulduğu' haberlerinin ardından Emirliklere ait iki yolcu uçağının Katar savaş uçakları tarafından havada engellendiği iddia edildi.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik 'sınır güvenlik gücü' kurma planına CHP'den tepki geldi. CHP'li Yılmaz, bu kararının Suriye'de en kritik gelişme olduğunu belirterek, ABD'nin bölgede oynamaya başladığı rolü yapıcı değil yıkıcı gördüklerini söyledi. Yılmaz, "ABD bölgede kendine taşeronlar arıyor" dedi.
Suudi Arabistan'da 35 yıllık sinema yasağının sonlanmasının ardından çocuklara yönelik uzun metraj animasyon film gösterimlerine başlandı.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik 'sınır güvenlik gücü' kurma planına Suriye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık bu adımı 'Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı' olarak nitelendirdi.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad el Sani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara'ya gelecek.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 31 kişi öldü, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Başbakan Haydar el İbadi ise IŞİD'in 'uyuyan hücrelerinin' yok edilmesi talimatını verdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Barış Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
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