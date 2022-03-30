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https://tr.sputniknews.com/20220330/kenya-bebeklerin-anne-sutuyle-beslenmesi-icin-biberon-ve-emzigi-yasakliyor-1055182880.html
Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesi için biberon ve emziği yasaklıyor
Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesi için biberon ve emziği yasaklıyor
Doğu Afrika ülkesi Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesini desteklemek için biberon ve emziği yasaklayacağını duyurdu. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T22:20+0300
2022-03-30T22:20+0300
dünya
kenya
bebek
biberon
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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Sağlık Bakanlığı, anne sütü yerine kullanılan besin maddelerinin kullanımını azaltmak ve sonlandırmak amacıyla 28 Mayıs itibarıyla biberonların kullanımının yasaklanacağını açıkladı.Biberonlarla birlikte bebekleri anne sütü emmekten uzaklaştıran emzikler de yasaklanırken yasağın uygulanma nedenlerinden bir diğerinin de emzik ve biberon gibi ürünlerin sık sık temizlenmemesi, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı taşıması olduğu belirtildi.Bebek mamalarının yasaklanmadığı ancak yeni yasayla mamaların üretimine ve pazarlanmasına düzenleme getirileceği kaydedildi.Birleşmiş Milletler (BM), 2016'da yayımladığı raporunda, dünyada halen çok sayıda ülkenin bebek maması ve türevi ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hiçbir yasal düzenlemeye sahip olmadığını belirtmişti.Raporda, anne sütüyle beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı olduğu vurgulanarak, hükûmetlere "anne sütünün desteklenmesi için gerekli yasal mevzuatın çıkarılması" çağrısı yapılmıştı.
kenya
bebek
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kenya, bebek, biberon

Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesi için biberon ve emziği yasaklıyor

22:20 30.03.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEINijerya'da kadın
Nijerya'da kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
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Doğu Afrika ülkesi Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesini desteklemek için biberon ve emziği yasaklayacağını duyurdu.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Sağlık Bakanlığı, anne sütü yerine kullanılan besin maddelerinin kullanımını azaltmak ve sonlandırmak amacıyla 28 Mayıs itibarıyla biberonların kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
Biberonlarla birlikte bebekleri anne sütü emmekten uzaklaştıran emzikler de yasaklanırken yasağın uygulanma nedenlerinden bir diğerinin de emzik ve biberon gibi ürünlerin sık sık temizlenmemesi, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı taşıması olduğu belirtildi.
Bebek mamalarının yasaklanmadığı ancak yeni yasayla mamaların üretimine ve pazarlanmasına düzenleme getirileceği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM), 2016'da yayımladığı raporunda, dünyada halen çok sayıda ülkenin bebek maması ve türevi ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hiçbir yasal düzenlemeye sahip olmadığını belirtmişti.
Raporda, anne sütüyle beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı olduğu vurgulanarak, hükûmetlere "anne sütünün desteklenmesi için gerekli yasal mevzuatın çıkarılması" çağrısı yapılmıştı.
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