https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-kiev-kirim-ve-donbass-sorunlarinin-kesin-olarak-cozuldugunu-anliyor-1055180876.html
Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor
Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Ukrayna'nın nükleer olmayan ve bağlantısız ülke statüsünü sağlama gerekliliğini teyit etmesinin, ayrıca Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T20:57+0300
2022-03-30T20:57+0300
2022-03-30T21:03+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde basın mensuplarına İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ukraynalı müzakerecilerin Ukrayna’nın nükleer olmayan ve bloklarla bağlantısı olmayan statüsünü sağlama ve güvenliğinin NATO çerçevelerinin dışında sağlama gerekliliğini teyit etmesinin yanı sıra Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamış olmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğu kanısındayım” diye konuştu.‘İstanbul’daki müzakereler ilerlemedir, fakat nihai sonuç değildir’İstanbul’da yapılan müzakerelerin olumlu ilerleme sağladığına, fakat kesin sonuç olmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:
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sergey lavrov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor
20:57 30.03.2022 (güncellendi: 21:03 30.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Ukrayna'nın nükleer olmayan ve bağlantısız ülke statüsünü sağlama gerekliliğini teyit etmesinin, ayrıca Ukrayna heyetinin Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.
Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde basın mensuplarına İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ukraynalı müzakerecilerin Ukrayna’nın nükleer olmayan ve bloklarla bağlantısı olmayan statüsünü sağlama ve güvenliğinin NATO çerçevelerinin dışında sağlama gerekliliğini teyit etmesinin yanı sıra Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamış olmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğu kanısındayım” diye konuştu.
‘İstanbul’daki müzakereler ilerlemedir, fakat nihai sonuç değildir’
İstanbul’da yapılan müzakerelerin olumlu ilerleme sağladığına, fakat kesin sonuç olmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:
“Dün İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz. Bu henüz nihai sonuç değil.”