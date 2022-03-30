https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-kiev-kirim-ve-donbass-sorunlarinin-kesin-olarak-cozuldugunu-anliyor-1055180876.html

Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor

Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Ukrayna'nın nükleer olmayan ve bağlantısız ülke statüsünü sağlama gerekliliğini teyit etmesinin, ayrıca Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T20:57+0300

2022-03-30T20:57+0300

2022-03-30T21:03+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

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Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde basın mensuplarına İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ukraynalı müzakerecilerin Ukrayna’nın nükleer olmayan ve bloklarla bağlantısı olmayan statüsünü sağlama ve güvenliğinin NATO çerçevelerinin dışında sağlama gerekliliğini teyit etmesinin yanı sıra Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamış olmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğu kanısındayım” diye konuştu.‘İstanbul’daki müzakereler ilerlemedir, fakat nihai sonuç değildir’İstanbul’da yapılan müzakerelerin olumlu ilerleme sağladığına, fakat kesin sonuç olmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:

ukrayna

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sergey lavrov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya