Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-kiev-kirim-ve-donbass-sorunlarinin-kesin-olarak-cozuldugunu-anliyor-1055180876.html
Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor
Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Ukrayna'nın nükleer olmayan ve bağlantısız ülke statüsünü sağlama gerekliliğini teyit etmesinin, ayrıca Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T20:57+0300
2022-03-30T21:03+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055180846_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_165a9ddfed8c08b6cd799031c8bbc2d0.jpg
Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde basın mensuplarına İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ukraynalı müzakerecilerin Ukrayna’nın nükleer olmayan ve bloklarla bağlantısı olmayan statüsünü sağlama ve güvenliğinin NATO çerçevelerinin dışında sağlama gerekliliğini teyit etmesinin yanı sıra Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamış olmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğu kanısındayım” diye konuştu.‘İstanbul’daki müzakereler ilerlemedir, fakat nihai sonuç değildir’İstanbul’da yapılan müzakerelerin olumlu ilerleme sağladığına, fakat kesin sonuç olmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055180846_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_57fa961629c183387580f764938f6519.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya

Lavrov: Kiev, Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlıyor

20:57 30.03.2022 (güncellendi: 21:03 30.03.2022)
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına gir Sergey Lavrov
 Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Sergey Günev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Ukrayna'nın nükleer olmayan ve bağlantısız ülke statüsünü sağlama gerekliliğini teyit etmesinin, ayrıca Ukrayna heyetinin Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.
Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde basın mensuplarına İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ukraynalı müzakerecilerin Ukrayna’nın nükleer olmayan ve bloklarla bağlantısı olmayan statüsünü sağlama ve güvenliğinin NATO çerçevelerinin dışında sağlama gerekliliğini teyit etmesinin yanı sıra Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbass sorunlarının kesin olarak çözüldüğünü anlamış olmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir ilerleme olduğu kanısındayım” diye konuştu.

‘İstanbul’daki müzakereler ilerlemedir, fakat nihai sonuç değildir’

İstanbul’da yapılan müzakerelerin olumlu ilerleme sağladığına, fakat kesin sonuç olmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:
“Dün İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz. Bu henüz nihai sonuç değil.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала