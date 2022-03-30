https://tr.sputniknews.com/20220330/metin-gurcan-hakkindaki-casusluk-davasi-kapali-gorulecek-1055164183.html

Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası kapalı görülecek

Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası kapalı görülecek

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı casusluk davasının kapalı görülmesine hükmetti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:59+0300

2022-03-30T12:59+0300

2022-03-30T12:59+0300

türkiye

metin gürcan

dava

casusluk

mahkeme

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Gürcan'ın "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin ve açıklama" suçlamalarıyla müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı katıldı.Mahkeme heyeti, suça konu fiillerden bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi. Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler salondan çıktı.Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından duruşmaya Metin Gürcan'ın savunmasıyla devam edilmesi bekleniyor.Soruşturma süreci26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.Gürcan’ın yabancılara, istihbarat görevlilerine, gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında devlet sırrı mahiyetinde bilgi temin ederek paylaştığı iddia edilmişti. ifadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmeyen Gürcan, açık kaynaklardan derlediği analizleri, telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söylemişti.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle iade etmişti. Mahkeme Gürcan’dan elde edilen bilgi ve verilerin “devlet sırrı” olup olmadığı konusunun Milli Savunma Bakanlığı’na da sorulmasını istemişti.

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metin gürcan, dava, casusluk, mahkeme