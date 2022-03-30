https://tr.sputniknews.com/20220330/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-rusya-ve-ukrayna-liderleri-yakinda-gorusebilir-1055173712.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Putin ve Zelenskiy yakında görüşebilir

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Putin ve Zelenskiy yakında görüşebilir

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya ile Ukrayna devlet başkanlarının yakında görüşebileceğini söyledi. Podolyak, olası görüşmenin... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:59+0300

2022-03-30T16:59+0300

2022-03-30T17:04+0300

ukrayna krizi

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rusya

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donbass

vladimir zelenskiy

vladimir putin

istanbul

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Basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, “Sunmakta olduğumuz belge paketi geliştirildi ve teklifler Rusya tarafına iletildi. Prensipte devlet başkanlarının görüşmesine hazırlanmaya başlanabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle galiba yakın gelecekte liderlerin görüşmesinin gerçekleşeceği şeklinde bir anlayışa varabiliriz” dedi.Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştirileceğini söylemenin ‘imkansız’ olduğunu belirten Podolyak, “Zira Rusların tekliflerimizi incelemeleri, bunlara bir ön yanıt vermeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı.Paketteki kilit önem taşıyan belgenin güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma olduğunu kaydeden Podolyak, bu anlaşmayla ilgili, “Savaş ve barışla ilgili meseleleri çözecek, anlaşmada Andrey Yermak’ın görüşmeler yürüttüğü, daha önce açıklanmış ülkeler yer alıyor” dedi.İstanbul’daki görüşmelerin ardından iyimser bir izlenimi olduğunu da vurgulayan Podolyak’a göre, güvenlikle ilgili anlaşma açık olacak ve isteyen herkes anlaşmaya katılabilecek. Şu anda çalışma grupları çevrimiçi olarak tarafların konuyla ilgili tutumlarını açıklıyor ve netleştiriyor.Podolyak, Ukrayna’nın tarafsızlığına karşılık olarak teklif edilen güvenlik garantisi sisteminin, Rus birlikleri çekildikten sonra ülkede referanduma sunulacağını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-ukrayna-istanbulda-temel-taleplerimizi-kabul-etmeye-istekli-oldugunu-gosterdi-1055172902.html

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