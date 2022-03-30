https://tr.sputniknews.com/20220330/yemen-baris-anlasmasi-gorusmeleri-riyadda-baslayacak-1055162469.html

'Yemen Barış Anlaşması' müzakereleri Riyad'da başladı: Görüşmelere Husiler katılmadı

'Yemen Barış Anlaşması' müzakereleri Riyad'da başladı: Görüşmelere Husiler katılmadı

Arap Koalisyonu'nun ateşkes ilanının ardından, 6 yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de olası bir barış anlaşması için görüşmeler, bugün Suudi... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:38+0300

2022-03-30T12:38+0300

2022-03-30T12:47+0300

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Yemen'de olası bir barış anlaşması için müzakereler, Yemen hükümetinin yanında savaşan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere 6 Arap monarşisinden oluşan taraflarla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) himayesinde düzenleniyor. 7 Nisan'a kadar sürecek olan görüşmelerde siyasi, askeri ve insani meselelerin yanı sıra transit geçiş ablukası altındaki Yemen'in kuzeyinden insani koridorların açılması, muharebe bölgesi ve yolları ele alınacak.Husiler ise çarşamba günü Körfez İşbirliği Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Yemen hükümeti ile ABD ve BM'nin Yemen elçilerinin yer aldığı Riyad'daki toplantıya katılmadı. Örgüt, görüşmeler için düşman topraklarına gitmeyeceklerini söylemişti. BM Elçisi Hans Grundberg ise salı akşamı Twitter'da şunları söyledi: Salı günü, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Komutanlığı, Yemen'deki askeri operasyonların çarşamba sabahından itibaren askıya alındığını duyurmuştu. Alınan kararda Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın 2 Nisan'da başlayacak olmasının etkili olduğu düşünülüyor.Yemen, hükümet güçleri ile Husi hareketi arasındaki iç savaş 6 yılı aşkın süredir devam ediyor. 2015'ten bu yana, Yemen hükümetinin yanında savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilere karşı hava, kara ve deniz operasyonları yürütüyor. Koalisyon, sivil ölümlere yol açan bombardımanlar nedeniyle Birleşmiş Milletler ve insan hakları grupları tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220316/bm-yemen-icin-gereken-43-milyar-dolarlik-yardim-cagrisina-yeterli-destek-alamadi-1054789994.html

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