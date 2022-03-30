https://tr.sputniknews.com/20220330/yemen-baris-anlasmasi-gorusmeleri-riyadda-baslayacak-1055162469.html
'Yemen Barış Anlaşması' müzakereleri Riyad'da başladı: Görüşmelere Husiler katılmadı
'Yemen Barış Anlaşması' müzakereleri Riyad'da başladı: Görüşmelere Husiler katılmadı
Arap Koalisyonu'nun ateşkes ilanının ardından, 6 yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de olası bir barış anlaşması için görüşmeler, bugün Suudi... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:38+0300
2022-03-30T12:38+0300
2022-03-30T12:47+0300
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yemen savaşı
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suudi arabistan
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barış anlaşması
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Yemen'de olası bir barış anlaşması için müzakereler, Yemen hükümetinin yanında savaşan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere 6 Arap monarşisinden oluşan taraflarla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) himayesinde düzenleniyor. 7 Nisan'a kadar sürecek olan görüşmelerde siyasi, askeri ve insani meselelerin yanı sıra transit geçiş ablukası altındaki Yemen'in kuzeyinden insani koridorların açılması, muharebe bölgesi ve yolları ele alınacak.Husiler ise çarşamba günü Körfez İşbirliği Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Yemen hükümeti ile ABD ve BM'nin Yemen elçilerinin yer aldığı Riyad'daki toplantıya katılmadı. Örgüt, görüşmeler için düşman topraklarına gitmeyeceklerini söylemişti. BM Elçisi Hans Grundberg ise salı akşamı Twitter'da şunları söyledi: Salı günü, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Komutanlığı, Yemen'deki askeri operasyonların çarşamba sabahından itibaren askıya alındığını duyurmuştu. Alınan kararda Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın 2 Nisan'da başlayacak olmasının etkili olduğu düşünülüyor.Yemen, hükümet güçleri ile Husi hareketi arasındaki iç savaş 6 yılı aşkın süredir devam ediyor. 2015'ten bu yana, Yemen hükümetinin yanında savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilere karşı hava, kara ve deniz operasyonları yürütüyor. Koalisyon, sivil ölümlere yol açan bombardımanlar nedeniyle Birleşmiş Milletler ve insan hakları grupları tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/bm-yemen-icin-gereken-43-milyar-dolarlik-yardim-cagrisina-yeterli-destek-alamadi-1054789994.html
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'Yemen Barış Anlaşması' müzakereleri Riyad'da başladı: Görüşmelere Husiler katılmadı
12:38 30.03.2022 (güncellendi: 12:47 30.03.2022) Abone ol
Arap Koalisyonu'nun ateşkes ilanının ardından, 6 yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de olası bir barış anlaşması için görüşmeler, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Husilerin katılımı olmadan başladı.
Yemen'de olası bir barış anlaşması için müzakereler, Yemen hükümetinin yanında savaşan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere 6 Arap monarşisinden oluşan taraflarla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) himayesinde düzenleniyor.
7 Nisan'a kadar sürecek olan görüşmelerde siyasi, askeri ve insani meselelerin yanı sıra transit geçiş ablukası altındaki Yemen'in kuzeyinden insani koridorların açılması, muharebe bölgesi ve yolları ele alınacak.
Husiler ise çarşamba günü Körfez İşbirliği Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Yemen hükümeti ile ABD ve BM'nin Yemen elçilerinin yer aldığı Riyad'daki toplantıya katılmadı. Örgüt, görüşmeler için düşman topraklarına gitmeyeceklerini söylemişti. BM Elçisi Hans Grundberg ise salı akşamı Twitter'da şunları söyledi:
"BM'nin çatışmayı derhal azaltma ve siyasi bir çözüme yönelik çabalarına oy birliğiyle verilen destek için çok minnettarım."
Salı günü, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Komutanlığı, Yemen'deki askeri operasyonların çarşamba sabahından itibaren askıya alındığını duyurmuştu. Alınan kararda Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın 2 Nisan'da başlayacak olmasının etkili olduğu düşünülüyor.
Yemen, hükümet güçleri ile Husi hareketi arasındaki iç savaş 6 yılı aşkın süredir devam ediyor. 2015'ten bu yana, Yemen hükümetinin yanında savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilere karşı hava, kara ve deniz operasyonları yürütüyor. Koalisyon, sivil ölümlere yol açan bombardımanlar nedeniyle Birleşmiş Milletler ve insan hakları grupları tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.