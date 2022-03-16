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BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı
BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına gereken desteği alamadı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T21:47+0300
2022-03-16T21:47+0300
dünya
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yemen savaşı
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BM'den yapılan açıklamaya göre, Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1.3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, daha fazla yardım sözü alacaklarını beklediklerini ancak 'hayal kırıklığı' yaşadıklarını söyledi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansta yaptığı konuşmada, "Her 3 Yemenliden 2'si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk aşırı derecede yoksulluk çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.Guterres, Yemen için gereken 4.3 milyar dolar ile 17 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti.BM, Yemen'de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldı.Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220312/unicef-yemendeki-savas-nedeniyle-iki-ayda-47-cocuk-oldu-veya-yaralandi-1054661466.html
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yemen, yemen savaşı, yoksulluk, açlık, bm

BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı

21:47 16.03.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIADBM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı
BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIAD
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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına gereken desteği alamadı.
BM'den yapılan açıklamaya göre, Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1.3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, daha fazla yardım sözü alacaklarını beklediklerini ancak 'hayal kırıklığı' yaşadıklarını söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansta yaptığı konuşmada, "Her 3 Yemenliden 2'si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk aşırı derecede yoksulluk çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Guterres, Yemen için gereken 4.3 milyar dolar ile 17 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti.
BM, Yemen'de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldı.
Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.
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