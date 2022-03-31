https://tr.sputniknews.com/20220331/ankarada-ulasima-yeni-duzenleme-1055217767.html

Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme

Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla toplu ulaşımda yeni bir düzenlemeye gitti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T22:38+0300

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türkiye

ankara

ego

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EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm tedbirlerini aldı.01.00’e kadar hizmet verecekBu kapsamda; EGO Genel Müdürlüğü’nün Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY) Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla gece saat 01.00'e kadar hizmet verecek.24 saat kesintisiz ulaşımEGO Otobüsleri için başlatılan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, Ramazan ayında da devam edecek. Bu kapsamda; saat 00.00, 01.30, 03.30, 05.30 aralıklarında Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek şekilde 29 adet gece servisi güzergâhında 112 adet servisle hizmet verilecek.

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ankara, ego