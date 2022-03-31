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Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme
Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla toplu ulaşımda yeni bir düzenlemeye gitti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm tedbirlerini aldı.01.00’e kadar hizmet verecekBu kapsamda; EGO Genel Müdürlüğü’nün Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY) Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla gece saat 01.00'e kadar hizmet verecek.24 saat kesintisiz ulaşımEGO Otobüsleri için başlatılan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, Ramazan ayında da devam edecek. Bu kapsamda; saat 00.00, 01.30, 03.30, 05.30 aralıklarında Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek şekilde 29 adet gece servisi güzergâhında 112 adet servisle hizmet verilecek.
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Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme

22:38 31.03.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW577845EGO otobüsleri
EGO otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW577845
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EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla toplu ulaşımda yeni bir düzenlemeye gitti.
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm tedbirlerini aldı.

01.00’e kadar hizmet verecek
Bu kapsamda; EGO Genel Müdürlüğü’nün Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY) Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla gece saat 01.00'e kadar hizmet verecek.
24 saat kesintisiz ulaşım
EGO Otobüsleri için başlatılan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, Ramazan ayında da devam edecek. Bu kapsamda; saat 00.00, 01.30, 03.30, 05.30 aralıklarında Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek şekilde 29 adet gece servisi güzergâhında 112 adet servisle hizmet verilecek.
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