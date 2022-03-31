https://tr.sputniknews.com/20220331/fifa-dunya-siralamasinda-turkiye-43-siraya-geriledi-1055206365.html

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya geriledi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T15:42+0300

2022-03-31T15:42+0300

2022-03-31T15:47+0300

fifa

türkiye

spor

sıralama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055206340_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1d45a129c814f016fbe1f09ab263c2b9.jpg

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Mart ayı dünya sıralamasında Türkiye, dört basamak gerileyerek 43. sıraya yerleşti.FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94. sırada yer alırken, Faroe Adaları 124., Litvanya ise 138. sıraya yerleşti.

https://tr.sputniknews.com/20220210/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-39-siraya-geriledi-1053705410.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fifa, türkiye, sıralama