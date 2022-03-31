https://tr.sputniknews.com/20220331/fifa-dunya-siralamasinda-turkiye-43-siraya-geriledi-1055206365.html
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya geriledi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya geriledi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T15:42+0300
2022-03-31T15:42+0300
2022-03-31T15:47+0300
fifa
türkiye
spor
sıralama
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Mart ayı dünya sıralamasında Türkiye, dört basamak gerileyerek 43. sıraya yerleşti.FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94. sırada yer alırken, Faroe Adaları 124., Litvanya ise 138. sıraya yerleşti.
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fifa, türkiye, sıralama
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya geriledi
15:42 31.03.2022 (güncellendi: 15:47 31.03.2022) Abone ol
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Mart ayı dünya sıralamasında Türkiye, dört basamak gerileyerek 43. sıraya yerleşti.
FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94. sırada yer alırken, Faroe Adaları 124., Litvanya ise 138. sıraya yerleşti.