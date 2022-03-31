https://tr.sputniknews.com/20220331/infantino-fifa-baskanligi-icin-yeniden-aday-olacak--1055203593.html
Infantino, FIFA başkanlığı için yeniden aday olacak
Infantino, FIFA başkanlığı için yeniden aday olacak
Gianni Infantino bugün yaptığı açıklamada, FIFA başkanlığına üçüncü kez seçilmek için aday olacağını duyurdu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:38+0300
2022-03-31T14:38+0300
2022-03-31T14:53+0300
spor
fifa başkanı gianni infantino
gianni infantino
fifa
seçim
aday
doha
kongre
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Futbol dünyasının dört bir yanından delegeler, Katar'ın bu yılın Kasım ve Aralık aylarında düzenleyeceği Dünya Kupası organizasyonu için yarın yapılacak kura çekimi öncesinde Doha'da bir araya geldi.FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolunun en üst yönetim organının Doha'daki kongresinde yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl yeniden seçilmek için aday olacağımı size söylemek istiyorum" dedi.İtalyan yönetici, görev süresinin 4 yıl olduğunu ve bir sonraki kongrenin 'gelecek yılın başında' gerçekleşeceğini açıkladı.52 yaşındaki İsviçreli-İtalyan avukat Infantino, selefi Sepp Blatter'i deviren yolsuzluk olayı sonrasında FIFA Başkanı oldu. Infantino daha önce ise UEFA'nın genel sekreteriydi.Infantino, 2019'da Paris'teki kongrede düzenlenen seçimlerde de rakipsiz kalınca yeniden başkan olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220119/2022-fifa-dunya-kupasi-biletleri-satisa-cikiyor-1052888081.html
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fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino, fifa, seçim, aday, doha, kongre
Infantino, FIFA başkanlığı için yeniden aday olacak
14:38 31.03.2022 (güncellendi: 14:53 31.03.2022) Abone ol
Gianni Infantino bugün yaptığı açıklamada, FIFA başkanlığına üçüncü kez seçilmek için aday olacağını duyurdu.
Futbol dünyasının dört bir yanından delegeler, Katar'ın bu yılın Kasım ve Aralık aylarında düzenleyeceği Dünya Kupası organizasyonu için yarın yapılacak kura çekimi öncesinde Doha'da bir araya geldi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolunun en üst yönetim organının Doha'daki kongresinde yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl yeniden seçilmek için aday olacağımı size söylemek istiyorum" dedi.
İtalyan yönetici, görev süresinin 4 yıl olduğunu ve bir sonraki kongrenin 'gelecek yılın başında' gerçekleşeceğini açıkladı.
52 yaşındaki İsviçreli-İtalyan avukat Infantino, selefi Sepp Blatter'i deviren yolsuzluk olayı sonrasında FIFA Başkanı oldu. Infantino daha önce ise UEFA'nın genel sekreteriydi.
Infantino, 2019'da Paris'teki kongrede düzenlenen seçimlerde de rakipsiz kalınca yeniden başkan olmuştu.