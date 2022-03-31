https://tr.sputniknews.com/20220331/iran-talibanin-afganistani-ele-gecirmesinin-ardindan-1-milyon-siginmaciyi-kabul-etti-1055188396.html

İran Dışişleri: Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından 1 milyon sığınmacıyı kabul ettik

İran Dışişleri: Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından 1 milyon sığınmacıyı kabul ettik

İran Dışişleri, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Tahran'ın yaklaşıık 1 milyon sığınmacıyı kabul ettiğini duyurdu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T09:22+0300

2022-03-31T09:22+0300

2022-03-31T09:31+0300

taliban kontrolünde afganistan

iran

taliban

afganistan

sığınmacı

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrasında başlayan insani krize ilişkin değerledirmede bulundu.Çin'in Tunxi kentinde Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, artan Afgan sığınmacı sayısından endişe duyuyor. Son 7 ayda kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 1 milyon Afgan İran'a geldi ve şu an İran'da misafirimiz olan Afgan sığınmacıların sayısı, yaklaşık 5 milyona yükseldi" ifadelerini kullandı.30-31 Mart tarihleri Çin'in Huangshan eyaletine bağlı Tunxi kentinde Çin, ABD ve Pakistan'ı kapsayan Afganistan'a ilişkin genişletilmiş 'troyka' toplantısı düzenleniyor.

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iran

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iran, taliban, afganistan, sığınmacı