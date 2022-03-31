https://tr.sputniknews.com/20220331/iran-talibanin-afganistani-ele-gecirmesinin-ardindan-1-milyon-siginmaciyi-kabul-etti-1055188396.html
İran Dışişleri: Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından 1 milyon sığınmacıyı kabul ettik
İran Dışişleri: Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından 1 milyon sığınmacıyı kabul ettik
İran Dışişleri, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Tahran'ın yaklaşıık 1 milyon sığınmacıyı kabul ettiğini duyurdu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T09:22+0300
2022-03-31T09:22+0300
2022-03-31T09:31+0300
taliban kontrolünde afganistan
iran
taliban
afganistan
sığınmacı
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrasında başlayan insani krize ilişkin değerledirmede bulundu.Çin'in Tunxi kentinde Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, artan Afgan sığınmacı sayısından endişe duyuyor. Son 7 ayda kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 1 milyon Afgan İran'a geldi ve şu an İran'da misafirimiz olan Afgan sığınmacıların sayısı, yaklaşık 5 milyona yükseldi" ifadelerini kullandı.30-31 Mart tarihleri Çin'in Huangshan eyaletine bağlı Tunxi kentinde Çin, ABD ve Pakistan'ı kapsayan Afganistan'a ilişkin genişletilmiş 'troyka' toplantısı düzenleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html
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İran Dışişleri: Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından 1 milyon sığınmacıyı kabul ettik
09:22 31.03.2022 (güncellendi: 09:31 31.03.2022) Abone ol
İran Dışişleri, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Tahran'ın yaklaşıık 1 milyon sığınmacıyı kabul ettiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrasında başlayan insani krize ilişkin değerledirmede bulundu.
Çin'in Tunxi kentinde Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, artan Afgan sığınmacı sayısından endişe duyuyor. Son 7 ayda kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 1 milyon Afgan İran'a geldi ve şu an İran'da misafirimiz olan Afgan sığınmacıların sayısı, yaklaşık 5 milyona yükseldi" ifadelerini kullandı.
30-31 Mart tarihleri Çin'in Huangshan eyaletine bağlı Tunxi kentinde Çin, ABD ve Pakistan'ı kapsayan Afganistan'a ilişkin genişletilmiş 'troyka' toplantısı düzenleniyor.