Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/italya-turkiye-rusya-ukrayna-muzakeresini-baslatarak-cok-onemli-bir-rol-oynadi-1055204127.html
İtalya: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakeresini başlatarak çok önemli bir rol oynadı
İtalya: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakeresini başlatarak çok önemli bir rol oynadı
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:48+0300
2022-03-31T15:38+0300
ukrayna krizi
italya
rusya
ukrayna
müzakere
mario draghi
türkiye
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049595356_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_ede2e5e636c49ca32b7a40c8bb7980ad.jpg
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen son müzakereleri değerlendirdi.Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği yönüdeki soruya Draghi, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır" yanıtını verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantı hatırlatılan ve burada Eurosam’ın Samp-T hava savunma sisteminin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Draghi, "Fransa, İtalya ve Türkiye'nin hem bu konuyu (Eurosam) hem de genel anlamda ticari ilişkileri yeniden inşa etmek ve pekiştirmek üzere birkaç yıl önce üzerinde konuşulan bir proje üzerinden görüşmesi üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.Draghi, üç ülkenin ne zaman görüşeceğine dair ise şunları kaydetti: "Görüşmek için halen bir tarih belirlendiğini düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bunun nerelerde olacağına dair üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle iyileşti ama hala yapılacak çok şey var."'Rusya'dan gelen doğalgazın kesileceğine inanmıyorum'Öte yandan Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın karşı hamlelerine dair yorum yapan Draghi, Rusya'dan gelen doğalgazın, ödeme için para birimi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kesileceğine inanmadığını söyledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz alımında ödemenin ruble ile yapılması zorunluluğu getirmişti.Ülkenin gaz arzının risk altında olup olmadığı yönündeki soruya Draghi, "Hayır, değil" yanıtını verdi.Bununla birlikte Batılı ülkelerin, Moskova'nın söz konusu hamlesine karşı refleks göstermediğine işaret eden Draghi, "Batı ülkelerinin ruble'yle ödemenin imkansız değilse bile kabul edilemez olduğunu söylemekten başka bir şey yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220331/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-saldirilari-azaltacagini-duyduk-ama-rus-birlikler-cekilmiyor-1055202074.html
italya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049595356_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_9f17057e46eb1af5470374f222ea5f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, rusya, ukrayna, müzakere, mario draghi, türkiye, doğalgaz

İtalya: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakeresini başlatarak çok önemli bir rol oynadı

14:48 31.03.2022 (güncellendi: 15:38 31.03.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINMario Draghi
Mario Draghi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını söyledi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen son müzakereleri değerlendirdi.
Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği yönüdeki soruya Draghi, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır" yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantı hatırlatılan ve burada Eurosam’ın Samp-T hava savunma sisteminin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Draghi, "Fransa, İtalya ve Türkiye'nin hem bu konuyu (Eurosam) hem de genel anlamda ticari ilişkileri yeniden inşa etmek ve pekiştirmek üzere birkaç yıl önce üzerinde konuşulan bir proje üzerinden görüşmesi üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
Draghi, üç ülkenin ne zaman görüşeceğine dair ise şunları kaydetti: "Görüşmek için halen bir tarih belirlendiğini düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bunun nerelerde olacağına dair üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle iyileşti ama hala yapılacak çok şey var."

'Rusya'dan gelen doğalgazın kesileceğine inanmıyorum'

Öte yandan Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın karşı hamlelerine dair yorum yapan Draghi, Rusya'dan gelen doğalgazın, ödeme için para birimi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kesileceğine inanmadığını söyledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz alımında ödemenin ruble ile yapılması zorunluluğu getirmişti.
Ülkenin gaz arzının risk altında olup olmadığı yönündeki soruya Draghi, "Hayır, değil" yanıtını verdi.
Bununla birlikte Batılı ülkelerin, Moskova'nın söz konusu hamlesine karşı refleks göstermediğine işaret eden Draghi, "Batı ülkelerinin ruble'yle ödemenin imkansız değilse bile kabul edilemez olduğunu söylemekten başka bir şey yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
Ukrayna krizi
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor
14:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала