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İtalya: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakeresini başlatarak çok önemli bir rol oynadı
İtalya: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakeresini başlatarak çok önemli bir rol oynadı
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:48+0300
2022-03-31T14:48+0300
2022-03-31T15:38+0300
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doğalgaz
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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen son müzakereleri değerlendirdi.Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği yönüdeki soruya Draghi, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır" yanıtını verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantı hatırlatılan ve burada Eurosam’ın Samp-T hava savunma sisteminin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Draghi, "Fransa, İtalya ve Türkiye'nin hem bu konuyu (Eurosam) hem de genel anlamda ticari ilişkileri yeniden inşa etmek ve pekiştirmek üzere birkaç yıl önce üzerinde konuşulan bir proje üzerinden görüşmesi üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.Draghi, üç ülkenin ne zaman görüşeceğine dair ise şunları kaydetti: "Görüşmek için halen bir tarih belirlendiğini düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bunun nerelerde olacağına dair üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle iyileşti ama hala yapılacak çok şey var."'Rusya'dan gelen doğalgazın kesileceğine inanmıyorum'Öte yandan Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın karşı hamlelerine dair yorum yapan Draghi, Rusya'dan gelen doğalgazın, ödeme için para birimi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kesileceğine inanmadığını söyledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz alımında ödemenin ruble ile yapılması zorunluluğu getirmişti.Ülkenin gaz arzının risk altında olup olmadığı yönündeki soruya Draghi, "Hayır, değil" yanıtını verdi.Bununla birlikte Batılı ülkelerin, Moskova'nın söz konusu hamlesine karşı refleks göstermediğine işaret eden Draghi, "Batı ülkelerinin ruble'yle ödemenin imkansız değilse bile kabul edilemez olduğunu söylemekten başka bir şey yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.
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İtalya: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakeresini başlatarak çok önemli bir rol oynadı
14:48 31.03.2022 (güncellendi: 15:38 31.03.2022) Abone ol
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını söyledi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen son müzakereleri değerlendirdi.
Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği yönüdeki soruya Draghi, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır" yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantı hatırlatılan ve burada Eurosam’ın Samp-T hava savunma sisteminin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Draghi, "Fransa, İtalya ve Türkiye'nin hem bu konuyu (Eurosam) hem de genel anlamda ticari ilişkileri yeniden inşa etmek ve pekiştirmek üzere birkaç yıl önce üzerinde konuşulan bir proje üzerinden görüşmesi üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
Draghi, üç ülkenin ne zaman görüşeceğine dair ise şunları kaydetti: "Görüşmek için halen bir tarih belirlendiğini düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bunun nerelerde olacağına dair üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle iyileşti ama hala yapılacak çok şey var."
'Rusya'dan gelen doğalgazın kesileceğine inanmıyorum'
Öte yandan Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın karşı hamlelerine dair yorum yapan Draghi, Rusya'dan gelen doğalgazın, ödeme için para birimi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kesileceğine inanmadığını söyledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz alımında ödemenin ruble ile yapılması zorunluluğu getirmişti.
Ülkenin gaz arzının risk altında olup olmadığı yönündeki soruya Draghi, "Hayır, değil" yanıtını verdi.
Bununla birlikte Batılı ülkelerin, Moskova'nın söz konusu hamlesine karşı refleks göstermediğine işaret eden Draghi, "Batı ülkelerinin ruble'yle ödemenin imkansız değilse bile kabul edilemez olduğunu söylemekten başka bir şey yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.